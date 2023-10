Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire Montreux, voir le Dr Smarrito pour des réponses

Vous en saurez plus sur les implants mammaires et leur choix en lisant notre article du jour. C'est une étape importante avant la préparation de votre augmentation mammaire.



Il y a quelques décennies, l'augmentation mammaire était une affaire plus simple, car les femmes n'avaient le choix qu'entre des implants au sérum physiologique et des implants au silicone. 4 types d'implants pour l'augmentation mammaire

Aujourd'hui, le choix des implants est quadruple :

• solution saline,

• silicone,

• gummy bear

• greffe de graisse.

Choisir l'implant qui vous convient

Bien que ces choix puissent sembler insurmontables, ils présentent des avantages et des inconvénients distincts. Si vous avez une idée claire de vos objectifs en matière d'augmentation mammaire, vous trouverez probablement un implant qui vous conviendra parfaitement. En fin de compte, les implants que vous choisissez doivent être entièrement basés sur vos préférences personnelles et sur les recommandations de votre chirurgien esthétique.

Vous devriez recevoir des implants salins si...

Les implants salins consistent en des enveloppes de silicone remplies d'une solution saline stérile. Ils représentent 44 % de tous les implants mammaires, ce qui en fait un choix populaire. Les implants salins sont surtout connus pour leur rondeur. Les femmes qui souhaitent une apparence plus audacieuse et plus proéminente peuvent apprécier ces implants, mais celles qui recherchent une apparence plus naturelle peuvent se tourner vers d'autres solutions.

Mis à part la forme, les implants salins se prêtent mieux aux opérations de révision et ne laissent pas de cicatrice. Par exemple, l'incision nécessaire pour les implants salins est plus petite que pour les implants en silicone. En outre, une rupture d'un implant salin est généralement moins préoccupante qu'une déchirure d'un autre implant. En effet, le corps peut absorber facilement et en toute sécurité la solution saline stérile. Tous ces éléments font des implants en silicone un choix sûr pour l'augmentation mammaire.

Les implants salins sont le meilleur choix pour les femmes qui souhaitent minimiser les complications médicales au détriment d'une apparence plus organique.

Vous devriez recevoir des implants en silicone si...

Les implants en silicone consistent à remplir des enveloppes en silicone avec du gel de silicone. Ces implants sont réputés pour leur forme en goutte d'eau qui imite l'aspect des vrais seins et leur texture douce qui ressemble au vrai tissu mammaire. Les implants en silicone sont également connus pour leur légèreté, ce qui en fait une option judicieuse pour les femmes particulièrement actives.

Les implants en silicone présentent peu d'inconvénients,

Malgré cela, deux d'entre eux méritent d'être soulignés. Tout d'abord, ils sont plus chers que les implants au sérum physiologique. Deuxièmement, les déchirures d'un implant en silicone peuvent facilement passer inaperçues pendant des années. Bien que généralement inoffensive, une fuite de gel de silicone peut néanmoins entraîner des douleurs et un engourdissement des seins, ainsi que des conséquences esthétiques telles que des seins inégaux.

Les femmes qui souhaitent que leurs seins aient l'air le plus naturel possible devraient opter pour des implants en silicone.

Vous devriez vous faire poser des implants Gummy Bear si...

Les implants Gummy Bear représentent la dernière évolution de la technologie de la silicone. Ils sont de plus en plus populaires pour une bonne raison : ils combinent le volume des implants salins avec l'aspect et la sensation naturels des implants en silicone.

Les implants en forme d'ours en peluche ont été surnommés ainsi en raison de leur fermeté, semblable à celle d'un ours en peluche. Même lorsqu'ils sont rompus, ils conservent leur forme. Bien que cela puisse sembler une bonne chose, les ruptures non détectées peuvent entraîner des complications médicales à long terme. Veillez à passer des IRM périodiques si vous optez pour des implants en forme d'ours en peluche (ou tout autre implant en silicone).

Toutes ces qualités ne sont toutefois pas bon marché. Les implants gomme-ours sont l'option la plus coûteuse.

Vous devriez avoir recours à l'augmentation à base de graisse si...

Cette nouvelle procédure d'augmentation mammaire consiste à prélever de la graisse sur d'autres parties du corps par liposuccion et à l'injecter dans les seins.

La greffe de graisse peut sembler attrayante pour de multiples raisons. Tout d'abord, vous ne dépendez pas d'implants artificiels. Cela signifie que vous ne courez plus le risque d'une rupture et que vos seins seront doux au toucher, comme des seins non augmentés. Sans parler de la possibilité d'enlever la graisse non désirée ailleurs sur votre corps !

La greffe de graisse peut sembler séduisante en théorie, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une procédure qui n'a pas encore été testée dans une large mesure. Jusqu'à présent, aucune étude clinique d'envergure n'a été menée pour tester son efficacité à long terme.



