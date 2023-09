Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire ? Spécialiste des implants ronds à Lausanne

AUGMENTATION MAMMAIRE : PROTHÈSES RONDES OU ANATOMIQUES ?

L'un des doutes les plus fréquents lorsque l'on envisage une chirurgie mammaire, qu'il s'agisse d'une augmentation mammaire ou d'une mastopexie ou d'un lifting des seins, concerne le type de prothèse le plus approprié, à savoir s'il est plus commode de choisir une forme anatomique (également appelée goutte d'eau ou teardrop) ou s'il est peut-être plus pratique d'opter pour une prothèse ronde.



Il est tout à fait normal que ces doutes surgissent, et il n'y a évidemment pas de bonne réponse pour toutes, car le choix de la prothèse doit se faire en fonction de votre sein de base, des caractéristiques de vos tissus, du type de résultat souhaité et de l'évaluation des avantages et des inconvénients qu'offre chacune d'entre elles. Il existe actuellement un large catalogue de prothèses proposé par les principaux fabricants de prothèses mammaires tels que Mentor, Motiva et Polytech, dont j'aimerais profiter pour vous dire quelles sont mes préférées et celles que j'utilise habituellement de façon régulière. Il existe actuellement 3 types essentiels de prothèses : Ronde, Anatomique et Ergonomique. Et je vais vous détailler les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles ainsi que les cas dans lesquels je préfère chacune d'entre elles. Car je peux d'ores et déjà vous dire qu'il est possible d'obtenir des résultats magnifiques et naturels avec l'une ou l'autre de ces trois options.

PROTHÈSES RONDES OU ANATOMIQUES ? LES PROTHÈSES RONDES : Comme vous le savez, elles ont une forme ronde, ce qui signifie qu'elles remplissent les pôles supérieur et inférieur du sein de manière égale. Il existe différents types de projections en fonction de la courbure que l'on a, ce qui permet d'obtenir des résultats différents.

Avantages : Elles permettent de remplir le pôle supérieur et sont donc indiquées pour les patientes qui souhaitent rehausser leur décolleté ou améliorer la sensation de vide dans la partie supérieure du sein. Chez les patientes ayant un peu de poitrine et une forme de sein correcte, on peut obtenir des résultats pratiquement similaires à ceux d'une prothèse anatomique, c'est donc la première option à envisager dans ces cas. Elles constituent la meilleure alternative chez les patientes présentant une distance excessive entre l'aréole et le sillon mammaire, connu sous le nom de pôle inférieur long, car elles permettent d'obtenir une forme de sein plus belle. Ce sont les prothèses qui présentent le moins de risques à long terme, car elles évitent le risque de rotation que présentent les prothèses anatomiques et permettent donc l'insertion de prothèses sans couverture texturée, ce qui se traduit par des risques moindres à long terme.

Inconvénients : Si le volume est très excessif, il n'y a pratiquement pas de volume mammaire de base ou des tissus trop serrés peuvent donner une sensation excessive de rondeur et perdre en naturel. Chez les patientes excessivement minces et dont les seins sont très peu développés, ils peuvent être un peu plus artificiels que les seins ronds. Elles ne constituent pas la meilleure option esthétique pour traiter les seins présentant des déformations complexes, comme certains types de seins tubéreux ou après des mastectomies dues à un cancer du sein. En cas d'affaissement du sein, ces prothèses ne sont généralement pas une bonne option, à moins qu'elles ne soient accompagnées d'une mastopexie ou d'un lifting, car les prothèses rondes n'ont pas en elles-mêmes la capacité de soulever le sein.

LES PROTHÈSES ANATOMIQUES : Également appelées prothèses en forme de goutte d'eau ou de goutte d'eau, leur caractéristique fondamentale est qu'elles sont façonnées de manière à ce que la majeure partie du volume soit fournie par le bas, simulant ainsi un sein naturel qui, par définition, a la majeure partie de son volume au niveau du pôle inférieur.

Avantages : D'une manière générale, ces prothèses donnent un résultat très naturel, en augmentant le volume des seins en général, mais en apportant la majeure partie du volume au pôle inférieur. Chez les patientes très minces, avec peu de volume mammaire ou des tissus très serrés, ce sont elles qui donneront les résultats les plus naturels. Elles peuvent favoriser une certaine élévation des seins, ce qui permet de corriger un léger affaissement de la poitrine. Elles sont la meilleure option pour les seins tubéreux complexes avec un pôle inférieur très court. Elles constituent la meilleure option pour la reconstruction mammaire après une mastectomie. Inconvénients : Elles sont généralement plus fermes au toucher que les prothèses rondes, car le gel de silicone qui les compose est plus cohésif afin de maintenir la forme anatomique. Elles présentent un risque de rotation, car elles ont une forme spécifique et peuvent se tordre légèrement à l'intérieur de la poche mammaire, ce qui nécessite une nouvelle opération. En raison du risque de rotation, leur surface est plus texturée (actuellement microtexturée), ce qui implique, bien que minimes, d'autres risques futurs, ou ils ont d'autres systèmes d'ancrage incorporés pour éviter les rotations possibles.

PROTHÈSES ERGONOMIQUES : Ce type particulier de prothèse a été créé par MOTIVA, et à ce jour, seule cette entreprise dispose de ce modèle. En apparence, il s'agit de prothèses rondes, ce qui évite le risque de rotation, et leur particularité réside dans le type spécial de gel cohésif qu'elles portent, qui est capable de bouger et de s'adapter naturellement au mouvement. Ainsi, lorsque nous sommes debout, le gel est capable de "tomber" dans la zone inférieure, simulant une prothèse anatomique et la sensation est très similaire à celle d'un sein naturel. Nous avons donc une prothèse qui combine les avantages d'une prothèse anatomique en termes de naturel et d'une prothèse ronde en termes de minimisation des risques futurs.



Site internet à voir : https://drsmarrito.ch/chirurgie-esthetique/augmentation-mammaire-sur-mesure/





Marcia Parisis

Lu 41 fois









Flashback : < > Liposuccion ? Un spécialiste à Lausanne ? Liposuccion des cuisses ? Un spécialiste à Genève ? Augmentation mammaire ? Comment se passe la vie après l'opération Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique