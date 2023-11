Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire avec résultat naturel, le Dr Smarrito de Lausanne nous réponds

Quand on parle d'augmentation mammaire le terme résultat naturel resort souvent ! En effet le but final est que on ne puisse pas deviner que vous venez de faire une augmentation mammaire. Sachez en plus en lisant notre article du jour fait avec le Dr Smarrito





Avoir une bonne relation avec son corps est l'un des principaux secrets du bien-être. Se sentir bien dans son corps augmente la confiance en soi et améliore la vie. C'est pourquoi de nombreuses femmes aspirent à une augmentation naturelle des seins, une partie du corps qui, avec son indéniable pouvoir de séduction, joue un rôle clé dans la satisfaction de soi. Comment obtenir une augmentation mammaire naturelle ? Si l'augmentation mammaire et la mastopexie, dont nous parlerons plus loin, restent les méthodes les plus rapides et les plus efficaces pour augmenter et modeler les seins, il n'en reste pas moins que la médecine moderne a identifié un certain nombre de stratagèmes pour l'augmentation naturelle des seins qui peuvent, avec le temps, donner des résultats intéressants. Alimentation, activité physique, massages, même si ce n'est pas le cas dans tous les cas, tous ces éléments peuvent contribuer à rendre les seins plus pleins, plus toniques et, en somme, à les faire paraître plus volumineux.

Il est conseillé d'orienter le régime alimentaire vers des aliments riches en œstrogènes, afin d'acquérir cette hormone importante de manière naturelle et non par le biais de produits de synthèse. Les légumes secs, les graines (soja, tournesol et autres), les noix, les produits laitiers, la viande blanche et le poisson frais sont quelques-uns des aliments à prendre en compte si vous souhaitez revitaliser votre poitrine. Tout cela sans oublier un aliment fondamental pour tout l'organisme : l'eau. Au moins deux litres par jour hydratent et tonifient le corps, procurant un bien-être général qui se répercute également sur les seins. Il faut savoir que l'alimentation ne peut pas garantir une augmentation naturelle et réelle des seins. Il n'existe pas d'aliments qui font grossir les seins, mais une alimentation saine et équilibrée peut aider à obtenir un aspect plus harmonieux.

L'activité physique est la deuxième astuce pour favoriser l'augmentation naturelle des seins. L'exercice fréquent des muscles pectoraux sculpte et délimite la zone, favorisant un buste plus proéminent. Pour savoir quels exercices effectuer, il est essentiel de se rendre dans un centre sérieux et d'avoir un entraîneur personnel professionnel, sous peine de voir la poitrine diminuer en raison de la consommation physiologique de graisse corporelle provoquée par l'exercice et un régime alimentaire inadéquat.

Enfin, le troisième moyen d'obtenir une augmentation mammaire naturelle de manière non invasive est le massage. Quelques minutes de massage circulaire des seins, sous la douche par exemple, favorisent la relaxation et l'élasticité des tissus. Le massage des seins favorise la circulation sanguine et, par conséquent, le flux d'œstrogènes. Malheureusement, tout remède pour l'augmentation naturelle de la taille des seins ne donne pas de résultats immédiats.

Au contraire, il arrive que, pour des raisons qui ne dépendent même pas de la persévérance avec laquelle on s'applique, les résultats souhaités ne soient jamais atteints. La seule façon d'obtenir une augmentation et une tonification sûres et immédiates des seins est de recourir à la chirurgie plastique. L'augmentation mammaire et la mastopexie sont les deux opérations les plus courantes et les plus efficaces. Grâce à de nouvelles procédures, l'augmentation naturelle des seins peut également être obtenue par chiroplastie. Augmentation mammaire naturelle avec implants La plupart des femmes qui subissent une mastoplastie additive souhaitent retrouver une poitrine naturelle. C'est aujourd'hui possible, grâce aux nouvelles techniques chirurgicales et aux implants de nouvelle génération. Pour obtenir une augmentation mammaire naturelle et esthétique, il est préférable de choisir des implants de qualité, pas trop gros et adaptés à la taille de la patiente. Il existe en effet de nombreux types d'implants dont la forme, la consistance et la taille varient.

Une augmentation naturelle des seins, en choisissant des implants proportionnés à la taille du corps, évitera l'apparition de problèmes liés à des seins trop volumineux, tels que des douleurs au dos et au cou et des limitations lors d'activités sportives.

La chirurgie d'augmentation mammaire est divisée en trois types, en fonction de l'emplacement des implants.



• Rétroglandulaire

Avec cette technique, les implants sont placés entre les muscles pectoraux et la glande mammaire.

• Rétromusculaire complet

Les implants sont placés derrière les muscles du sein.

• Double plan

Dans cette technique, la partie supérieure de la prothèse est placée derrière le muscle grand pectoral, tandis que la partie inférieure est laissée libre derrière les muscles et la glande mammaire.

Parmi les différentes techniques, la plus naturelle est la technique du double plan ou rétromusculaire complète, qui permet de dissimuler les bords des implants derrière les muscles. La technique Dual Plane permet une récupération postopératoire plus rapide que la technique rétromusculaire complète. Il n'existe évidemment pas de formule unique, car chaque femme est différente et souhaite obtenir des résultats différents. C'est pourquoi il est important de faire appel à des chirurgiens spécialisés qui ont une grande expérience et qui ont à cœur le bonheur et la satisfaction de leurs patientes.

Lors de la première visite préopératoire, le chirurgien expliquera à la patiente tous les types de prothèses disponibles, l'aidant à choisir pour répondre au mieux à ses attentes et obtenir un résultat en harmonie avec son physique. Où trouver Chirurgiens spécialisés dans l'augmentation mammaire Outre les implants, le choix du chirurgien plasticien qui réalisera l'opération d'augmentation mammaire naturelle et le choix de la technique sont également très importants.

Un bon chirurgien, lors de la phase de consultation, écoutera toutes vos demandes et vos objectifs afin de choisir les implants les plus appropriés et de planifier une opération sur mesure pour obtenir le résultat souhaité. En choisissant la bonne taille et la bonne forme d'implants et en faisant confiance à un chirurgien expérimenté, vous obtiendrez un sein plein, haut et ferme, d'aspect naturel et non artificiel. Source intéressante à lire : https://drsmarrito.ch/chirurgie-esthetique/augmentation-mammaire-par-protheses/ Avoir une bonne relation avec son corps est l'un des principaux secrets du bien-être. Se sentir bien dans son corps augmente la confiance en soi et améliore la vie. Serge Teusher

Lu 27 fois









