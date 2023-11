Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire découvrir quelques sites

Ce qu'il faut savoir sur l'augmentation mammaire

Deux conclusions importantes peuvent également être tirées de cette étude sociale ("Augmentation mammaire : l'opinion des femmes ") : Une femme sur trois admet ne pas se sentir à l'aise avec ses seins parce qu'elle les juge trop peu volumineux et une sur dix envisage de subir une opération mammaire à l'avenir.

Malgré le grand nombre d'informations disponibles, toutes les chirurgies mammaires esthétiques soulèvent de nombreuses questions auxquelles il convient de répondre avant d'y avoir recours.

À partir de quel âge peut-on procéder à une augmentation mammaire ?

La patiente doit remplir deux conditions principales : elle doit avoir achevé son développement physique - en général, on considère que le développement est achevé lorsque ni la taille ni le nombre de pieds n'ont changé en deux ans. Normalement, l'âge se situe entre 18 et 21 ans. La deuxième condition concerne la maturité psychologique, car, quel que soit son âge, la patiente doit être consciente du changement physique qu'implique ce nouvel aspect de ses seins.



Comment choisir un bon professionnel de la chirurgie esthétique ?

Avant toute intervention esthétique, l'un des plus grands défis est de faire le bon choix et de se mettre entre de bonnes mains. Tout d'abord, dans le cas des chirurgiens esthétiques, il faut vérifier qu'ils appartiennent au Collège des chirurgiens plasticiens, reconstructive et esthétique du pays, car l'appartenance à cette société permet d'obtenir le titre de spécialiste. En plus de vérifier qu'il s'agit d'un médecin qualifié, il est important que l'information reçues sur la procédure d'augmentation mammaire soit claire et que le chirurgien explique et précise chacune des indications qu'il choisit pour la patiente :

• type d'implant,

• emplacement des cicatrices,

• emplacement des prothèses, etc.



Quel est le meilleur moment pour une augmentation mammaire ?

L'opération d'augmentation mammaire peut être réalisée à n'importe quel moment de l'année, mais il est nécessaire de choisir une période où la patiente est suffisamment disponible pour subir l'intervention et la période postopératoire, étant donné que, même si l'intervention n'est pas très inconfortable, pendant les trois premiers jours, la patiente doit porter un bandage très serré et ne peut faire aucun effort, en limitant également les mouvements brusques des bras. En outre, il est recommandé de ne pas pratiquer d'activité sportive intense pendant le premier mois.



L'augmentation mammaire est-elle une intervention douloureuse ?

Il est important de rappeler que l'augmentation mammaire n'est pas nécessairement douloureuse. Au cours des trois premiers jours suivant l'opération, on ressent généralement une raideur intense du muscle pectoral et une sensation de pression dans la poitrine, qui s'atténue sous l'effet d'un traitement analgésique et constitue un inconfort tout à fait supportable.



Quels sont les types d'implants mammaires disponibles ?

Le chirurgien vous informera sur la forme et le type de gel de l'implant et sur les raisons de choisir l'un ou l'autre, qui doivent être, entre autres, de garantir la sécurité et d'éviter les problèmes de rupture.

Il est important de souligner que la pose d'un implant mammaire implique un contrôle clinique pendant les 15 premières années de vie de la prothèse et un contrôle radiologique tous les 5 ou 10 ans par la suite.



Les implants sont-ils permanents ?

En général, les implants mammaires offrent des garanties de 10 à 20 ans, mais cela ne signifie pas que dans tous les cas, les implants devront être remplacés au fil du temps. Il existe des prothèses dont le taux de rupture est très faible et qui, si elles ne semblent pas se rompre lors des contrôles réguliers, n'ont pas besoin d'être remplacées. Il est important de s'assurer que la prothèse est de la meilleure qualité possible afin d'éviter tout désagrément.



Les prothèses peuvent-elles être rejetées ?

Les implants mammaires ne peuvent pas être rejetés. Ce qui peut arriver, c'est un problème appelé contracture capsulaire, c'est-à-dire une cicatrice autour de l'implant qui est un peu plus épaisse et plus visible que la normale.

Si cette contracture est très grave, il est généralement recommandé de répéter l'opération. Chez cabinet chirurgie esthétique seins, on utilise des prothèses qui ne génèrent pas de risque de contracture capsulaire ni de risque de déplacement.



Augmentation mammaire et allaitement : Puis-je allaiter après l'opération ?

L'augmentation mammaire ne rend pas l'allaitement impossible, car la voie d'accès pour l'insertion de l'implant ne coupe pas les canaux lactés du mamelon.

josie bonet

