Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire en Suisse, le Dr Xavier Tenorio répond à nos questions

Vous souhaitez faire une augmentation mammaire en Suisse ? Le Dr Xavier Tenorio spécialiste mondialement reconnu nous propose cet article dans le but de répondre aux questions les plus fréquentes





Le déroulement d'une augmentation mammaire Au cours de cette séance, qui dure généralement une heure, vous passerez la majeure partie du temps à discuter de l'intervention chirurgicale, des résultats que vous souhaitez obtenir et de bien d'autres choses encore. Pour vous aider à comprendre ce qui vous attend, Un Dr chirurgie esthétique seins a créé les grandes lignes suivantes.

Comment se préparer à l'augmentation mammaire ? Le Dr Xavier Tenorio sait qu'une consultation d'augmentation mammaire peut être un processus vulnérable, c'est pourquoi il est préférable que les patientes se préparent. Cela permet d'atténuer le stress et de s'assurer que tous les sujets nécessaires sont abordés, sans oublier une seule question. Formulez une liste de questions, décrivez les résultats que vous souhaitez obtenir, rassemblez des exemples de vos objectifs, tels que des images, et apportez votre agenda personnel.

Pour atténuer votre nervosité, habillez-vous confortablement. Choisissez une tenue avec un haut et un bas séparés - plutôt qu'une robe ou une combinaison - car un examen physique est nécessaire. Pour plus de confort, vous pouvez vous faire accompagner d'un membre de votre famille ou d'un ami lors de la consultation. Ils pourront poser des questions supplémentaires et apprendre comment apporter leur aide pendant la convalescence.

Sujets de discussion

Lorsque vous rencontrerez votre chirurgien esthétique, vous aborderez divers sujets, des antécédents médicaux à l'intervention chirurgicale. C'est l'occasion de poser vos questions, de montrer des exemples d'objectifs, de demander des recommandations et d'expliquer les résultats que vous souhaitez obtenir. Votre chirurgien s'informera de vos antécédents médicaux, y compris les antécédents de mammographie et de biopsie mammaire, vos médicaments, vos allergies, votre état de santé actuel et vos objectifs. Il vous expliquera les techniques chirurgicales, la façon de vous préparer et le délai de rétablissement. Tout au long de la discussion, Le Dr Xavier Tenorio s'assurera que vous avez des objectifs réalistes.

Questions à poser sur l'augmentation mammaire ?

Le Dr Xavier Tenorio propose une liste de questions à poser lors de la consultation :

• Êtes-vous certifié par le conseil d'administration et quelles sont vos références ?

• Combien d'années de formation en chirurgie plastique avez-vous suivi ?

• L'intervention sera-t-elle pratiquée dans un établissement médical accrédité ? Si oui, lequel ?

• Suis-je une bonne candidate pour une augmentation mammaire ?

• Que puis-je faire pour m'assurer d'obtenir les résultats souhaités ?

• Quelle forme, quelle taille, quelle texture de surface et quel site d'incision recommandez-vous ?

• Comment allez-vous pratiquer l'intervention ?

• À quoi ressemble la période de convalescence ?

• Quels sont les risques et les complications ?

• Mes implants changeront-ils d'aspect avec le temps, même après la grossesse et l'allaitement ?

• Que se passera-t-il si je décide de faire retirer mes implants à l'avenir ? Examen et sélection des seins Après une discussion de 15 à 20 minutes, votre chirurgien procédera à un examen physique des seins afin de comprendre votre anatomie unique. Une infirmière ou un autre membre du personnel médical sera présent pendant toute la durée de l'examen afin que les patientes se sentent à l'aise. Vous pourrez ensuite essayer des implants mammaires de taille et en toucher différents types. Pour plus d'informations sur les formes, les textures, les compositions et les profils des implants, lisez un article de blog portant sur le sujet. Le chirurgien discutera de chaque type d'implant, fera des recommandations et vous demandera votre avis. Dans certains cas, le chirurgien peut utiliser un système d'imagerie 3D pour créer un rendu de ce à quoi il faut s'attendre avec les différentes options. Le Dr Xavier Tenorio utilise des calibreurs d'implants pour donner une idée plus réaliste des résultats. Vous pouvez faire votre choix lors de cette consultation ou en prévoir une seconde pour vous donner le temps de réfléchir à votre décision. Programmation de l'intervention chirurgicale Si certaines patientes savent ce qu'elles veulent après une seule consultation, d'autres préfèrent réfléchir plus longuement, et c'est très bien ainsi. Si vous avez besoin d'une deuxième consultation en personne pour décider de l'implant qui vous convient ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous décidez de planifier votre intervention, préparez votre calendrier personnel. Votre chirurgien et vous passerez en revue le calendrier et les délais de rétablissement. Vous devrez planifier l'intervention en fonction de vos congés et de la disponibilité d'une personne pour s'occuper de vous et de vos enfants. Enfin, vous discuterez du prix. Votre chirurgien vous donnera un devis gratuit et vous proposera des solutions de financement pour vous aider à respecter votre budget.

josie bonet

josie bonet









