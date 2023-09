Augmentation mammaire, le Dr Riccardo Marsili de Paris répond à nos questions

Pourquoi faire une augmentation mammaire ?

Le sport après une augmentation mammaire ?

De nos jours, l'augmentation mammaire figure parmi les opérations de chirurgie plastique les plus demandées et les plus pratiquées dans le monde. Il s'agit d'une intervention relativement facile, qui ne présente généralement pas de risques postopératoires et qui aboutit à des résultats concrets.



REPRISE DU SPORT APRÈS UNE OPÉRATION D'AUGMENTATION MAMMAIRE



Bien que l'activité physique soit reprise rapidement après une opération d'augmentation mammaire, la patiente doit attendre plusieurs mois avant de reprendre le sport de manière régulière.



Quand reprendre le sport après une chirurgie d'augmentation mammaire ?

La reprise du sport ne peut être envisagée qu'à partir du quatrième mois après l'intervention. Pendant la période de convalescence, la patiente doit éviter les efforts physiques importants et doit bien se reposer. La reprise d'une activité sportive régulière doit se faire progressivement et avec l'accord du chirurgien.



Quels implants mammaires choisir si vous faites régulièrement du sport ?

Vous êtes généralement libre de choisir la forme et la taille d'implants que vous souhaitez. Toutefois, si vous comptez faire régulièrement de l'exercice après l'opération, les implants de grande taille sont à proscrire. En outre, les implants ne doivent pas être insérés sous les muscles, car cela peut entraîner un déplacement de l'implant lors de certaines séances d'entraînement, comme les séances d'entraînement visant à développer les muscles pectoraux.

Par conséquent, il est conseillé aux patientes qui prévoient de reprendre une activité physique régulière après l'implantation mammaire de se faire poser un implant sous-glandulaire. Les implants ronds conviennent également à tout type d'activité sportive.



Les implants mammaires sont-ils gênants lors d'une activité sportive ?

Les implants mammaires ne provoquent ni gêne ni douleur lors des activités sportives. Vous pouvez reprendre le sport progressivement et après accord du chirurgien. Si vous avez bien cicatrisé, vous pouvez reprendre votre activité sportive préférée à votre rythme. Toutefois, si vous ressentez une gêne ou une douleur au niveau des seins, il est recommandé d'arrêter l'exercice et de consulter immédiatement votre médecin.



Quels sports pratiquer après une opération d'augmentation mammaire ?

Les sports autorisés à partir du quatrième mois après l'intervention sont la marche rapide, le vélo d'appartement ou d'autres exercices de gymnastique visant spécifiquement les jambes et l'abdomen. La patiente peut reprendre toute autre activité sportive trois mois après l'intervention (si elle a opté pour des implants ronds).



Quelles sont les activités sportives à éviter après une opération d'augmentation mammaire ?

Il faut faire attention à ne pas trop forcer sur la musculation des pectoraux (notamment en bodybuilding) car celle-ci peut engendrer un déplacement de l'implant. Si vous avez opté pour des prothèses anatomiques, celles-ci peuvent se déplacer ou tourner lors de la reprise rapide des sports de contact ou lors de l'exécution de mouvements brusques. Il faut donc attendre cinq ou six mois avant de reprendre des activités sportives telles que la natation, le football ou le basket-ball.



L'importance de la consultation préopératoire

Il est important de discuter avec votre chirurgien de vos attentes et de vos choix de vie après l'intervention (reprise du sport, grossesse, activité professionnelle intense, etc.) Cette discussion aidera votre chirurgien à vous recommander les implants les plus adéquats pour vous. En outre, il vous donnera quelques conseils pour ne pas altérer les résultats de l'intervention dans le futur.



ÉVITER DE FAIRE DE L'EXERCICE TROP VITE ET TROP TÔT

Il est compréhensible de vouloir adopter un mode de vie actif et de reprendre une activité physique normale dès que possible. Mais si vous faites de l'exercice trop rapidement et trop tôt, vous risquez de causer des problèmes avec votre augmentation mammaire.

Le principal problème qui peut survenir est l'utilisation des muscles de la poitrine trop tôt, avant que le processus de cicatrisation ne soit terminé. Un exercice intense avec vos muscles pectoraux pourrait endommager les implants ou provoquer la formation d'un tissu cicatriciel supplémentaire. Vous risquez également de déchirer vos points de suture et de provoquer des saignements. La dernière chose que vous souhaitez à ce stade, c'est une reprise chirurgicale, alors rien de plus facile !



Voici quelques-unes des activités que vous devriez éviter jusqu'à ce que la troisième ou la sixième semaine se soit écoulée :

• Soulever des objets de plus de 5 kilos

• Pousser ou tirer des objets lourds

• Faire des tractions et des pompes

• Poids du haut du corps et développé couché

• Presses au dessus de la tête et deadlifts

• Poses plus avancées de Pilates et de yoga

• Jouer au tennis ou au golf



Utilisation de dispositifs pour les bras sur les appareils d'entraînement elliptiques ou autres équipements d'exercice.

N'oubliez pas que vous devez toujours porter un soutien-gorge après une intervention d'augmentation mammaire, même une réduction mammaire. Un soutien-gorge spécial réduira la douleur, le gonflement et le mouvement des cicatrices et des implants.



Le processus de vieillissement, une grossesse ou une perte de poids importante vous ont-ils rendu malheureuse avec votre poitrine ? Peut-être avez-vous toujours été un peu insatisfaite de votre poitrine et vouliez-vous faire quelque chose pour y remédier.Auprès d’ un centre esthétique chirurgie mammaire, on comprend votre situation et on veut que vous sachiez qu'il y a de l'espoir sous la forme d'une augmentation mammaire. Si vos seins sont trop petits, s'affaissent ou sont devenus difformes à cause d'une grossesse, on peut vous aider.La raison pour laquelle vous envisagez d'augmenter votre poitrine n'est pas nécessairement liée à des difficultés physiques ou mentales. Il est tout à fait normal que vous souhaitiez simplement avoir une poitrine plus large et plus généreuse. En fait, l'une des raisons les plus fréquemment invoquées par les clientes est l'envie d'avoir des seins plus gros, plus galbés et plus jeunes.Si vous êtes gênée par l'asymétrie de vos seins, ne le soyez pas. Plus de 50 % des femmes ont un sein plus gros que l'autre, bien que le degré de différence varie d'une personne à l'autre. Il n'y a rien de mal à avoir un sein plus gros que l'autre, mais il est connu que les femmes qui ont des seins de taille sensiblement différente éprouvent de la gêne.Vos seins sont tout aussi sensibles aux effets du vieillissement que le reste de votre corps. Le vieillissement entraîne généralement une perte de volume des seins et les tissus peuvent se dégonfler et s'affaisser, ce qui se traduit par des seins plus petits et plus tombants. L'augmentation peut aider à redonner à votre poitrine une apparence plus jeune.La grossesse peut avoir sur vos seins des effets similaires à ceux du vieillissement. De nombreuses femmes qui se sentent mal à l'aise avec l'affaissement ou l'aspect de leurs seins après une grossesse se tournent également vers l'intervention pour retrouver l'éclat, la taille et la forme de leur jeunesse. Tous ces problèmes, et bien d'autres encore, peuvent être résolus.Les femmes atteintes d'un cancer du sein subissent parfois une mastectomie. C'est également une mesure que choisissent certaines femmes dont la famille est atteinte d'un cancer du sein afin de réduire les risques de cancer du sein. Si vous êtes l'une de ces femmes, l'augmentation mammaire peut redonner à votre poitrine la taille et la forme qu'elle avait avant la mastectomie. Ou, si vous préférez, vous pouvez vous faire poser des implants plus petits ou plus grands.Les seins sont le premier endroit où une femme a tendance à remarquer une perte de poids. Lorsque la perte de poids devient importante, les effets sur les seins peuvent être spectaculaires. Parfois, une perte de poids importante laisse les seins affaissés, mous et sans forme.Après avoir perdu beaucoup de poids, la dernière chose que vous souhaitez, c'est d'être mécontente de la forme d'autres parties de votre corps, en particulier de vos seins. De nombreuses clientes consultent pour améliorer la taille et la forme de leur poitrine grâce à des implants mammaires.Les femmes qui ne sont pas satisfaites de la forme de leurs seins, qu'ils soient trop petits, trop tombants, trop dégonflés ou pour toute autre raison, sont souvent confrontées à des problèmes de confiance en soi. Les seins sont largement associés à la féminité d'une femme, et les femmes qui ne sont pas satisfaites de leur poitrine peuvent parfois souffrir d'un manque d'estime de soi, ce qui affecte leurs relations, leurs performances professionnelles et leur bonheur en général.