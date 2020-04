Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Augmentation mammaire moins cher Le Docteur Xavier Tenorio de Genève propose l'augmentation mammaire moins cher. Sachez en plus en lisant cet article.







L'intervention

L'opération de mastoplastie additive réalisée à Genève par mes soins, se déroule en salle d'opération, sous anesthésie générale, dure environ une heure et comprend une nuit d'hospitalisation.



Le post-opératoire

Le matin suivant l'opération d'augmentation mammaire, la patiente reçoit des médicaments et, si les conditions cliniques (pas de fièvre) et la situation locale (saignement minimal) le permettent, elle est libérée.



À domicile, la patiente pourra mener une vie normale, en prenant soin de ne pas soulever de poids et en évitant de conduire la première semaine suivant l'opération.



Une fois par semaine, elle devra se soumettre à un contrôle et, 15 jours après l'opération, tous les points de suture pourront être retirés.



Environ un mois après l'opération, la patiente peut progressivement reprendre la gymnastique avec ses bras.



La douleur après l'opération des seins

Il est contrôlé par des analgésiques dans la période qui suit immédiatement l'opération. Si la prothèse est placée dans la région postérieure, elle est minimale et se manifeste par une sensation de douleur dans la région thoracique.



Sensibilité des seins

Le retour à la normale peut prendre quelques mois.



Lactation

Elle n'est pas compromise.



Diagnostic

La présence de la prothèse ne compromet aucun examen diagnostique au niveau du sein. Il est conseillé à la patiente de préférer l'échographie et l'IRM à la mammographie, qui doit être effectuée en douceur.



Complications de la chirurgie d'augmentation mammaire

Les complications possibles liées à ce type d'intervention sont l'hématome, l'infection et la fibrose capsulaire.



Les risques d'hématome et d'infection peuvent être réduits au minimum si la mastoplastie est pratiquée en salle d'opération, dans des conditions de stérilité absolue et en maintenant le patient hospitalisé pendant au moins 24 heures, afin d'éviter les saignements dans les premières heures post-opératoires.



La fibrose capsulaire qui survient dans les premières semaines après l'opération est généralement la conséquence d'un hématome mais peut également survenir après un certain temps (des mois ou des années) à partir de celui-ci et dépend largement des facteurs endogènes du patient, se manifestant par un durcissement excessif de la mamelle et, si elle est de grade III ou IV, obligeant à la réintervention, pour casser la capsule fibrosique et repositionner la prothèse.



Implants mammaires

Il existe aujourd'hui un large choix de formes et de matériaux pour les implants mammaires utilisés en chirurgie.



Les prothèses couramment utilisées en Italie sont celles qui contiennent du gel de silicone cohésif, avec une forme anatomique en goutte qui imite le sein naturel.



Sur le marché, on trouve aussi des prothèses rondes ou, dans les prothèses anatomiques en forme de larme, de nombreuses variables, comme la hauteur, la largeur, la projection.



Le contenu peut être un gel de silicone, un hydrogel, une solution physiologique (eau et sel).



La coque peut être en silicone ou en silicone recouverte de mousse de polyuréthane.



Dans un faible pourcentage de cas, la complication qui peut survenir après l'introduction de la prothèse est la "fibrose capsulaire", décrite dans le chapitre sur les complications.



La voie d'introduction de la prothèse peut être "l'hémipériaréolaire supérieure ou inférieure" (que nous préférons), celle qui passe par le sillon sous-mammaire ou la voie axillaire, selon le cas à traiter et la demande du patient.



Le positionnement peut être subnavulaire (de préférence) ou sous-musculaire, selon la situation initiale.

Source : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-des-seins/augmentation-mammaire/ L'opération de mastoplastie additive réalisée àpar mes soins, se déroule en salle d'opération, sous anesthésie générale, dure environ une heure et comprend une nuit d'hospitalisation.Le matin suivant l'opération d'augmentation mammaire, la patiente reçoit des médicaments et, si les conditions cliniques (pas de fièvre) et la situation locale (saignement minimal) le permettent, elle est libérée.À domicile, la patiente pourra mener une vie normale, en prenant soin de ne pas soulever de poids et en évitant de conduire la première semaine suivant l'opération.Une fois par semaine, elle devra se soumettre à un contrôle et, 15 jours après l'opération, tous les points de suture pourront être retirés.Environ un mois après l'opération, la patiente peut progressivement reprendre la gymnastique avec ses bras.Il est contrôlé par des analgésiques dans la période qui suit immédiatement l'opération. Si la prothèse est placée dans la région postérieure, elle est minimale et se manifeste par une sensation de douleur dans la région thoracique.Le retour à la normale peut prendre quelques mois.Elle n'est pas compromise.La présence de la prothèse ne compromet aucun examen diagnostique au niveau du sein. Il est conseillé à la patiente de préférer l'échographie et l'IRM à la mammographie, qui doit être effectuée en douceur.Les complications possibles liées à ce type d'intervention sont l'hématome, l'infection et la fibrose capsulaire.Les risques d'hématome et d'infection peuvent être réduits au minimum si la mastoplastie est pratiquée en salle d'opération, dans des conditions de stérilité absolue et en maintenant le patient hospitalisé pendant au moins 24 heures, afin d'éviter les saignements dans les premières heures post-opératoires.La fibrose capsulaire qui survient dans les premières semaines après l'opération est généralement la conséquence d'un hématome mais peut également survenir après un certain temps (des mois ou des années) à partir de celui-ci et dépend largement des facteurs endogènes du patient, se manifestant par un durcissement excessif de la mamelle et, si elle est de grade III ou IV, obligeant à la réintervention, pour casser la capsule fibrosique et repositionner la prothèse.Il existe aujourd'hui un large choix de formes et de matériaux pour les implants mammaires utilisés en chirurgie.Les prothèses couramment utilisées en Italie sont celles qui contiennent du gel de silicone cohésif, avec une forme anatomique en goutte qui imite le sein naturel.Sur le marché, on trouve aussi des prothèses rondes ou, dans les prothèses anatomiques en forme de larme, de nombreuses variables, comme la hauteur, la largeur, la projection.Le contenu peut être un gel de silicone, un hydrogel, une solution physiologique (eau et sel).La coque peut être en silicone ou en silicone recouverte de mousse de polyuréthane.Dans un faible pourcentage de cas, la complication qui peut survenir après l'introduction de la prothèse est la "fibrose capsulaire", décrite dans le chapitre sur les complications.La voie d'introduction de la prothèse peut être "l'hémipériaréolaire supérieure ou inférieure" (que nous préférons), celle qui passe par le sillon sous-mammaire ou la voie axillaire, selon le cas à traiter et la demande du patient.Le positionnement peut être subnavulaire (de préférence) ou sous-musculaire, selon la situation initiale.

Dr Xavier Tenorio

















Flashback : < > Augmentation mammaire à Genève Histoire des médecins Constantin l'Africain, un médecin dans l'histoire Infos Business | Italia