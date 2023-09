Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire par implants, le Dr Smarrito de Lausanne répond à nos questions

Vous avez fait des recherches sur les implants mammaires. Vous avez choisi l'implant qui vous convient avec l'aide de votre chirurgien plasticien. Vous vous préparez à l'opération et à la convalescence après votre augmentation mammaire. Malgré toute cette préparation, vous avez peut-être du mal à imaginer à quoi vous ressemblerez et comment vous vous sentirez avec vos nouveaux seins.



Comment votre vie peut changer après la pose d'implants mammaires L'augmentation mammaire peut changer votre corps et votre vie de façon inattendue. Une fois votre rétablissement terminé, vous pouvez ressentir les effets suivants : Un regain de confiance L'augmentation de la confiance et de l'estime de soi sont les effets secondaires de l'augmentation mammaire que toutes les femmes espèrent. La bonne nouvelle, c'est que la grande majorité des femmes porteuses d'implants mammaires font état d'une meilleure qualité de vie après l'intervention. Elles déclarent se sentir :

• plus féminines

• plus belles

• plus confiantes au travail et dans leur vie sentimentale

Amélioration de leur estime de soi et de leur confiance en elles.

Lorsque vous vous sentez bien dans votre corps, vous pouvez également vous sentir bien dans votre peau. C'est l'une des façons dont votre vie peut changer après la pose d'implants mammaires. Sentiments et sensations étranges Vos nouveaux seins ne vous sembleront pas naturels tout de suite. Il faudra un certain temps à votre corps et à votre esprit pour s'habituer à votre apparence, à vos sensations, à la coupe de vos vêtements et à d'autres changements. Vous vous regarderez peut-être souvent dans le miroir pour vous habituer à votre nouvelle silhouette.

Bien que vous soyez initialement satisfaite de vos implants mammaires, vous pouvez traverser des périodes de doute.

• Vos seins sont-ils trop hauts ?

• Vos implants sont-ils assez gros ?

• Avez-vous fait les bons choix ?

Vous devriez être rassurée par le fait que vous et votre chirurgien plasticien avez pris les meilleures décisions en matière d'implants en fonction de votre taille et de l'apparence que vous souhaitez obtenir. Lorsque vous serez rassurée, vous vous sentirez probablement à nouveau très heureuse.

Immédiatement après l'intervention, vous pouvez également ressentir des sensations physiques temporaires. Vous pourriez ressentir des picotements au niveau des seins et des mamelons, par exemple. Vos seins ne sont pas seulement constitués de graisse, mais aussi de nerfs et d'autres tissus. Vos nerfs peuvent avoir besoin d'un peu plus de temps pour guérir. Lorsqu'ils seront rétablis, la sensation de picotement disparaîtra.

Appelez dès aujourd'hui un cabinet chirurgie esthétique mammaire pour savoir comment votre vie peut changer après la pose d'implants mammaires

Vos implants font désormais partie de votre corps, ce qui signifie qu'ils peuvent subir les mêmes changements que votre corps. Ils peuvent commencer à s'affaisser avec le temps, par exemple, car votre corps perd de l'élastine avec l'âge. L'apparence de vos seins peut également changer si vous prenez ou perdez du poids. Une prise de poids importante peut également entraîner un affaissement en exerçant une pression trop forte sur les tissus qui maintiennent vos seins en place.

Pour cette raison, les implants mammaires n'offrent pas de résultats permanents. Il se peut que vous ayez besoin d'une chirurgie de révision, telle qu'un lifting des seins, plus tard dans votre vie pour conserver votre nouvelle apparence. Vous pouvez aider vos implants à durer plus longtemps en maintenant un poids stable tout au long de votre vie.



1. De nouveaux vêtements seront nécessaires.

Vous aurez besoin d'une nouvelle collection de soutiens-gorge et vous devrez probablement repenser une grande partie de ce que vous aviez l'habitude de porter. En raison du changement de taille de la poitrine, les hauts, les robes et les vestes qui étaient flatteurs auparavant ne le seront peut-être plus, et vice versa. La bonne nouvelle, c'est que vous aurez l'occasion d'expérimenter un tout nouveau style qui correspondra mieux au corps dont vous rêvez.



2. Vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres.

Les femmes à qui vous parlerez de votre transformation vous diront peut-être qu'elles ont toujours voulu subir la même intervention. Soyez prête à répondre à des questions sur votre expérience, en particulier sur le type et la taille des implants que vous avez choisis. Étant donné que l'intervention est tellement personnalisable, les femmes voudront peut-être connaître vos spécifications comme point de référence.



3. Vous risquez de faire l'objet d'une attention non désirée.

Les personnes à qui vous avez annoncé la nouvelle peuvent penser qu'il est normal de regarder, voire de toucher, votre nouvelle poitrine. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, soyez prête à vous exprimer et à tracer une ligne claire. Vous devriez pouvoir fêter et montrer vos résultats sans craindre d'attirer l'attention.



4. Les petites fluctuations de poids ne sont pas aussi évidentes.

De nombreuses femmes qui subissent une augmentation mammaire remarquent que les petites fluctuations de poids ne sont plus aussi évidentes qu'auparavant. Cela s'explique probablement par le fait que le corps est désormais proportionnel et équilibré, et que les petits changements ne sont donc plus aussi rapidement perceptibles. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez personnaliser vos implants en fonction de votre morphologie.



5. Votre confiance en vous augmentera avec le temps.

Ne vous attendez pas à être totalement satisfaite de votre nouvelle poitrine tout de suite. Vous aurez besoin d'un certain temps de cicatrisation pour vous sentir à nouveau pleinement vous-même. Vos implants ne tomberont pas et ne seront pas gonflés avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et vous serez peut-être déconcertée au début par le gonflement et le positionnement plus élevé. Au fil du temps, vous vous sentirez très différente. Un Dr chirurgie mammaire va veiller à discuter de votre satisfaction à l'égard des résultats obtenus lors de vos rendez-vous de suivi.



