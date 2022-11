Batz-sur-Mer un pêcheur à pied de 46 ans meurt, fauché par une vague

Tout se passait entre la plage de la Govelle et la route de Dervin ce dimanche 30 octobre alors qu’il sonnait environ 16h 30. Le défunt après avoir glissé a tenté de s’accrocher au rocher pour un moment en se débattant contre la force du courant qui finalement l’a emporté. Originaire de Savenay, le défunt a été fauché par une vague alors même que la mer n’était pas trop agitée. Avant l’arrivée des pompiers en Jet-ski, le pire était déjà arrivé.

A une cinquantaine de mètres au large, son corps a été repêché. Avec tant d’effort il n’était plus dans ses états. Il était dans un état d’inconscience et pire en arrêt cardio-respiratoire. Tout a été mis en œuvre pour le sauver. Il y a eu immédiatement l’arrivée sur les lieux d’un hélicoptère du Samu qui est venu en renfort. Malheureusement ; toutes ces mesures n’ont pu sauver l’homme.

Vers 18 heures la triste information de son décès est finalement annoncée après toutes les vaines tentatives de réanimation. Un drame inhabituel mais assez triste au regard des circonstances. Une belle aventure de distraction en compagnie de son époux qui se termine ainsi est difficile à supporter.