Bienfaits psychologiques de la chirurgie esthétique

Chacun d'entre nous a une "image de soi", c'est-à-dire une perception de l'image qu'il a de lui-même aux yeux des autres. Les personnes satisfaites de leur image de soi sont plus susceptibles d'avoir confiance en elles, d'être efficaces au travail et dans les situations sociales, et d'être à l'aise dans leurs relations. Les personnes insatisfaites ont tendance à être gênées, inhibées et moins efficaces dans leurs activités.





Aspects psychologiques : L'image de soi et la chirurgie plastique

La chirurgie plastique, qu'elle soit esthétique ou reconstructive, encourage et promeut une image de soi forte et positive. Même un petit changement à l'extérieur peut créer un changement extraordinaire à l'intérieur, permettant à une personne d'avoir une plus grande confiance en elle.



Améliorer l'image de soi grâce à la chirurgie plastique...

Les changements résultant de la chirurgie plastique étant souvent spectaculaires et permanents, il est important que vous compreniez clairement comment la chirurgie peut vous faire sentir, bien avant qu'une intervention ne soit programmée.

Cet article guide vous permettra d'acquérir une compréhension de base des questions psychologiques liées à la chirurgie plastique. Elle ne peut pas répondre à toutes vos questions, car il faut tenir compte de votre situation personnelle et de l'image que vous avez de vous-même. Demandez à votre chirurgien s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas concernant les aspects et les effets psychologiques possibles de l'intervention que vous envisagez.



Chirurgie plastique pour les adolescents

Les parents peuvent être confrontés à une confusion et à une angoisse considérables lorsqu'ils doivent faire des choix chirurgicaux pour leurs enfants, ou lorsque ces derniers manifestent le désir de modifier ou de corriger une caractéristique physique.

Pour les procédures de reconstruction telles que la réparation des fentes labiales et palatines ou la chirurgie du crâne chez l'enfant, les avantages d'un traitement précoce sont généralement très clairs. Les parents rencontrent généralement des chirurgiens, des psychologues et d'autres spécialistes qui leur donnent l'assurance que la chirurgie est le meilleur choix pour leur enfant.

Toutefois, dans le cas d'interventions non urgentes comme l'otoplastie (pose de broches sur les oreilles), les choix peuvent être plus indéfinis. Si l'enfant ne semble pas remarquer qu'il a l'air "différent", il peut être conseillé aux parents de ne pas insister sur la question de la chirurgie. En revanche, si l'enfant fait l'objet de moqueries ou a l'impression de ne pas être à sa place, les parents devraient probablement envisager une intervention chirurgicale pour la santé émotionnelle et l'estime de soi de l'enfant. Il est important de suivre les recommandations du pédiatre et de tenir compte des sentiments de l'enfant et de ses parents.

Certaines interventions de chirurgie esthétique peuvent également être très bénéfiques sur le plan psychologique pour certains adolescents, à condition qu'ils soient bien adaptés sur le plan social et émotionnel. Les parents doivent garder à l'esprit que les sentiments relatifs à l'image de soi ont tendance à évoluer avec la maturité et que la chirurgie esthétique ne doit jamais être imposée à un adolescent, pas plus qu'un adolescent ne doit imposer un problème qui, selon le chirurgien, n'est pas une cause appropriée d'intervention chirurgicale.



Moment de l'intervention chirurgicale

Les interventions de chirurgie plastique peuvent imposer un stress supplémentaire à celui que nous rencontrons au quotidien, à la fois sur le corps et sur l'esprit. Il est important que l'opération ait lieu à un moment où vous ne ressentez pas de stress exceptionnel, ni de charge physique ou émotionnelle.

Pour s'assurer que vous êtes émotionnellement prêt pour l'opération, votre chirurgien plasticien peut vous poser des questions plutôt personnelles sur vos relations, votre vie de famille, vos problèmes professionnels et d'autres sujets d'ordre privé. Là encore, l'honnêteté est essentielle. En général, l'intervention chirurgicale ne doit pas être programmée pendant une période de forte activité ou de bouleversement émotionnel. Les patients qui se font opérer en se sentant préoccupés ou pressés par d'autres questions risquent d'avoir des périodes de convalescence plus longues et plus difficiles.



S'adapter au changement

Il peut s'écouler un certain temps avant que vous ne constatiez que vous vous êtes remis émotionnellement de l'opération et que vous vous êtes complètement adapté au changement. Cela est particulièrement vrai si l'intervention que vous avez subie a considérablement modifié votre image corporelle. Si vous envisagez une intervention cosmétique relativement simple, comme un peeling chimique ou une chirurgie des paupières, vous vous adapterez probablement facilement à votre nouvelle apparence. Votre reflet dans le miroir vous sera familier - une personne rafraîchie et d'apparence plus jeune.

En revanche, si vous envisagez de subir une chirurgie mammaire, une chirurgie du nez ou une autre intervention susceptible d'entraîner un changement corporel radical, la période d'adaptation postopératoire risque d'être plus longue. Jusqu'à ce que vous appreniez à accepter votre image corporelle redéfinie comme la vôtre, votre reflet peut vous sembler quelque peu inhabituel.



Obtenir le soutien dont vous avez besoin

Il est essentiel d'avoir quelqu'un pour vous aider, physiquement et émotionnellement, pendant votre période de convalescence. Même le patient le plus indépendant a besoin d'un soutien émotionnel après l'opération. N'oubliez pas qu'au cours de la première semaine de convalescence, vous vous sentirez déprimé et vous aurez l'air gonflé, contusionné et plutôt désagréable.

Veillez à choisir une personne qui vous soutiendra justement. Refusez gracieusement les offres d'aide de ceux qui pourraient critiquer votre décision de vous faire opérer ou qui pourraient être trop troublés par votre apparence temporairement enflée et couverte d'ecchymoses.

N'oubliez pas non plus qu'il n'est pas rare qu'un ami ou un parent bien intentionné vous dise "J'aimais bien comment tu étais avant" ou "Tu n'avais pas vraiment besoin de te faire opérer". De tels commentaires peuvent provoquer ou aggraver des sentiments de regret ou de doute, en particulier au début de la période de rétablissement. Comptez sur votre personne de confiance ou sur votre chirurgien pour vous aider à traverser ces moments difficiles et essayez de vous concentrer sur les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous faire opérer.



Faire face à la dépression post-opératoire

Après l'opération, la plupart des patients éprouvent un léger sentiment de malheur. Cependant, pour certains patients malchanceux, la dépression post-opératoire peut être plus grave.

