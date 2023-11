Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Blépharoplastie, Le Dr Smarrito de Lausanne nous en dis plus sur l'opération des paupières

La Blépharoplastie est le nom scientifique de la chirurgie esthétique des paupières. Avoir des yeux plus beaux c'est en effet possible grâce à cette opération. Le Dr Smarrito de Lausanne nous en dis plus !







Qu'est-ce que la blépharoplastie ? Tout ce qu'il faut savoir.

Le passage du temps, les causes congénitales et certaines maladies rénales ou cardiaques provoquent l'étirement des paupières et l'affaiblissement des muscles qui les soutiennent. Par conséquent, dans certains cas, un excès de graisse ou de liquide se dépose au-dessus et au-dessous des paupières, provoquant l'affaissement des paupières supérieures et la création de poches dans les paupières inférieures, ce qui donne au visage une apparence et un aspect vieillis et fatigués.

Les paupières supérieures tombantes peuvent également gêner la vision périphérique, et la blépharoplastie est la solution à ce problème.



Quand la blépharoplastie est-elle nécessaire ?

• Paupières supérieures affaissées ou tombantes.

• Excès de peau au niveau des paupières supérieures qui gêne la vision périphérique.

• Excès de peau au niveau des paupières inférieures.

• Des poches sous les yeux.

• Manque de vision périphérique.

• Candidats à la chirurgie des paupières

• Personnes en bonne santé n'ayant aucun problème médical susceptible d'affecter la cicatrisation.

• Non-fumeurs.

• Les personnes réalistes qui souhaitent rajeunir leurs yeux.

• Les personnes qui ne souffrent pas de maladies oculaires graves.



QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LA BLÉPHAROPLASTIE

Qui est candidat à la blépharoplastie ?

Toute personne ayant des attentes réalistes, en bonne santé et motivée peut être un candidat idéal pour ce type de chirurgie. Bien que la raison la plus fréquente de la blépharoplastie ou de la chirurgie des paupières soit d'obtenir une meilleure apparence esthétique, il existe également des cas motivés par des causes médicales telles que la perte de la vision périmétrique. Où l'intervention est-elle pratiquée ? Dans un centre de chirurgie esthétique blépharoplastie , on pratique les blépharoplasties dans un bloc opératoire, avec des spécialistes prestigieux et les moyens les plus avancés pour un bon déroulement et un bon résultat de l'intervention.



Quelle est la cause des paupières tombantes ?

Il peut y avoir plusieurs causes, que nous allons énumérer ci-dessous : Le temps qui passe : C'est la cause la plus fréquente, car avec les années, la peau des paupières s'étire, les muscles s'affaiblissent et il est fréquent qu'un excès de graisse ou de liquide se dépose aussi bien dans la paupière supérieure que sous les yeux, créant les redoutables " poches " et donnant au visage un aspect vieilli ou fatigué. Causes congénitales : Cette affection survient dès la naissance ou au cours de la première année de vie, en raison d'un développement incorrect du muscle responsable du soulèvement des paupières. Cette chute congénitale des paupières peut être unilatérale (sur un œil) ou bilatérale (sur les deux yeux). Causes associées à une maladie rénale ou cardiaque. Comment se déroule l'intervention et combien de temps dure-t-elle ?

La chirurgie des paupières tombantes consiste à pratiquer une petite incision dans le pli de la paupière afin de renforcer le muscle et, dans certains cas, d'enlever l'excès de peau pour augmenter la hauteur de la paupière et lui redonner une position normale.



Quels sont les risques de la chirurgie des paupières ?

Comme pour toute intervention chirurgicale, il peut y avoir des risques et des complications tels que saignement, infection, sécheresse oculaire, cicatrice... Il est donc important que la blépharoplastie soit réalisée par un ophtalmologiste spécialisé en chirurgie plastique oculaire afin de minimiser les risques et les problèmes post-opératoires. Dans un centre de chirurgie esthétique blépharoplastie , ce type d'intervention est réalisé par des chirurgiens oculoplastiques experts en blépharoplastie. Lors de cette intervention sur la paupière supérieure, il convient d'être particulièrement vigilant car le muscle releveur est situé dans cette zone, ce qui peut entraîner une chute de la paupière (ptose).



BLÉPHAROPLASTIE, CHIRURGIE DES PAUPIÈRES OU LIFTING DES PAUPIÈRES

En ce qui concerne la paupière inférieure, la principale complication liée à cette intervention est la rétraction, qui peut survenir dans 20 % des cas lorsque des techniques inappropriées sont utilisées. Cette complication se traduit par une paupière inférieure trop basse, laissant l'œil grand ouvert. En plus d'être inesthétique, elle entraîne un problème supplémentaire de sécheresse oculaire en raison de l'absence de fermeture correcte des paupières.



Que dois-je faire avant l'opération ? Ne prenez pas d'aspirine ou de médicaments contenant de l'acide acétylsalicylique une semaine avant et pendant la semaine suivant l'intervention.

Évitez de prendre des anti-inflammatoires la semaine précédant l'intervention.

Arrêtez de fumer deux semaines avant l'opération, car l'effet du tabac entrave la cicatrisation. Combien de temps dure la convalescence ?

Immédiatement après l'opération, vous quitterez le bloc opératoire avec un bandage compressif que vous devrez porter pendant les 24 premières heures. En cas de douleur ou d'inconfort, vous pouvez prendre des analgésiques (Parecetamol, Ibuprofen ou Nolotil). Pendant ces 24 heures, vous ne devez appliquer aucun traitement sur les paupières ni retirer le pansement.

Le lendemain, le chirurgien procédera à l'ablation du pansement, vous devrez appliquer du froid local 4 fois par jour et appliquer une pommade prescrite par le chirurgien oculoplastique ainsi qu'un traitement spécifique pour la résorption rapide des ecchymoses éventuellement présentes.

Pendant la semaine qui suit la blépharoplastie, il faut éviter l'exposition au soleil, le café et les boissons alcoolisées, ainsi que les efforts physiques.





Dr Smarrito Stéphane

