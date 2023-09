Blépharoplastie à Genève, quand faire l'opération des paupières

Il est également possible de recourir à une blépharoplastie non chirurgicale. Il s'agit d'une procédure non invasive qui fait appel à des produits de comblement injectables. Les produits de comblement injectables permettent de rajeunir et de rafraîchir le contour des yeux.



Quel est l'âge idéal pour une blépharoplastie ?

Les paupières tombantes apparaissent après 30 ans. C'est l'âge idéal pour une blépharoplastie, bien que des personnes plus jeunes puissent également y avoir recours. Toutefois, la plupart des chirurgiens plasticiens recommandent d'avoir au moins 18 ans pour subir l'intervention. Si vous êtes plus jeune et que la peau de votre paupière supérieure gêne votre vision, vous pouvez subir l'intervention. Ces situations particulières peuvent résulter de plusieurs conditions, notamment d'une malformation naturelle ou d'un accident.



Pourquoi une blépharoplastie ?

Il s'agit d'une intervention esthétique. Elle peut aider les personnes vieillissantes dont l'affaissement des paupières supérieures nuit à leur vision. Toutefois, l'intervention n'éliminera pas les cernes sous les yeux ni les autres rides du visage. L'opération peut être pratiquée en même temps que des interventions telles que le lifting frontal, le resurfaçage au laser ou les injections de produits de comblement.

Derrière les yeux se trouve une couche de graisse qui protège les globes oculaires du crâne. Avec l'âge, cette couche peut se gonfler au niveau des paupières supérieures et inférieures. La graisse peut faire saillie dans les paupières en raison de l'affaiblissement de la membrane qui la maintient en place. Une blépharoplastie s'impose alors.



Comment se déroule la blépharoplastie ?

La procédure pour la paupière supérieure est différente de celle pour la paupière inférieure. Elle dépend de la paupière qui doit être opérée. Pour la paupière inférieure, le chirurgien tire la peau vers le haut et se débarrasse de l'excès de peau qui s'y trouve. Pour les paupières supérieures, il utilisera un instrument spécial pour retirer le tissu graisseux. La procédure n'est pas la même pour tous les patients. Elle varie en fonction de l'ampleur du traitement nécessaire.

Après votre rétablissement, vous aurez des paupières plus fermes, moins tombantes et moins gonflées. Votre apparence sera améliorée pour les années à venir.



Quand ne pas subir l'intervention

Il est déconseillé de subir cette intervention si :

• Vous fumez

• Vous avez des sourcils tombants - l'intervention peut exacerber votre état.

• Vous souffrez d'une maladie ou d'une infection chronique

• Vous souffrez d'une maladie ou d'une infection oculaire

• Vous avez des yeux inégaux ou vous souhaitez faire progresser les pattes d'oie.

• Présente des signes de sécheresse oculaire

L'efficacité

Pour améliorer vos perspectives, vous pouvez opter pour une blépharoplastie associée à d'autres procédures esthétiques du visage. Vous pouvez avoir recours à un lifting frontal si vos sourcils semblent très affaissés. Si vous souhaitez améliorer l'ensemble de votre apparence, vous pouvez subir un lifting complet pour couvrir d'autres parties de votre visage. Veillez à consulter votre chirurgien au sujet de toute procédure supplémentaire que vous souhaiteriez subir.



Qui est un bon candidat pour un lifting des paupières ?

Le lifting des paupières est connu sous le nom médical de blépharoplastie supérieure. Cette intervention consiste à retirer une petite partie de la peau de la paupière supérieure, ce qui permet de resserrer l'apparence et d'éviter l'affaissement. Les patients ont ensuite une apparence plus gaie et plus alerte.

L'affaissement de la paupière est le plus souvent dû au vieillissement.

Le collagène est responsable de l'élasticité, de la tension et de l'élasticité de la peau. Avec l'âge, le collagène commence à se dégrader et la peau s'affaisse. Les rides et les ridules se forment parce que la peau ne se remet plus en place.

C'est également à ce moment-là que la peau s'amincit, car les dépôts de graisse peuvent se résorber ou se déplacer vers d'autres zones. Vous remarquerez peut-être que vos joues sont plus maigres et vos yeux plus enfoncés. La disparition de la graisse contribue également à l'affaissement de la peau.

Cet effet est particulièrement visible au niveau des paupières.

Vos paupières peuvent s'affaisser et la peau autour de vos yeux peut sembler plus tombante et ridée. Si vous souhaitez éliminer les plis affaissés pour retrouver votre jeunesse, vous êtes probablement un bon candidat pour un lifting.

