Blois : Une femme dans le coma après avoir été frappe par son ancien compagnon

Pour le moment, c’est son explication contre la réalité que traverse la jeune femme dont le pronostic vital est engagé. Selon ses déclarations il explique avoir besoin des explications sur leur séparation qui depuis un moment a commencé avec une relation dont les débuts datent du mois d’Août passé. Le voisinage témoigne que les choses n’étaient plus normales et que la victime mettait fin à cette relation dès début Décembre. Elle aurait même changé de téléphone puisque subissant des menaces et violence de la part de l’homme.

Actuellement victime de lésions hémorragiques cérébrales majeures elle serait, il y a quelques jours victime d’un avortement. Le parquet n’a pas tardé à se saisir du dossier pour que la lumière jaillisse le plus tôt possible, sur cette affaire.

En attendant, le compagnon agresseur, est placé en détention provisoire et accusé de tentative de meurtre.