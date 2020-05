Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Botox Genève, questions et réponses Tout comme le contour des lèvres, le contour des yeux est une zone extrêmement délicate de la peau du visage. Soumis en permanence aux agressions de l'environnement (vent, humidité, débordements chaud/froid, etc.) et aux mouvements naturels de mimétisme du visage, le contour des yeux a tendance à vieillir beaucoup plus rapidement que les autres zones de la peau. Contour des yeuxPour cette raison, il est bon de prêter attention à cette zone, en évitant qu'un contour des yeux négligé finisse par enlever prématurément la luminosité naturelle des yeux. Bien entendu, le traitement idéal pour améliorer l'apparence du contour des yeux et prévenir les signes typiques du vieillissement doit être spécifique au type de peau et adapté aux besoins du consommateur.



Travailler le contour des yeux



Par contour de l'œil, nous entendons la zone précise autour des yeux, appelée précisément zone périoculaire. Si l'on compare avec les autres zones du visage, on constate que le contour des yeux se distingue par plusieurs caractéristiques : La peau qui entoure les yeux semble nettement plus fine (0,3 mm).

Le nombre de follicules pileux, de glandes sébacées et de glandes eccrines (sudorifiques) est beaucoup plus faible

Les fibres élastiques et de collagène présentes dans la matrice du derme sont numériquement peu nombreuses

La graisse sous-cutanée est présente en quantité nettement moindre

La graisse sous-cutanée est présente en quantité nettement moindre

La circulation lymphatique/sanguine dans la zone du contour de l'œil est plutôt ralentie. En raison précisément de ses caractéristiques distinctives, la peau du contour des yeux est très sensible à la stagnation du liquide interstitiel et du sang ; de plus, cette zone est nettement plus sèche et plus perméable que les autres zones du visage. Tout cela se traduit par une prédisposition naturelle aux poches, aux cernes sous les yeux et aux rides d'expression. Source : https://www.sgl-esthetique.ch/toxine_botulique-geneve.php

Rides et cernes Il existe essentiellement trois principaux troubles qui affectent l'esthétique du contour de l'œil : les poches, les cernes et les rides. Ces troubles sont très ressentis - surtout par les femmes - et leurs principales caractéristiques seront brièvement décrites ci-dessous.



Des cernes sous les yeux



Les cernes sous les yeux sont le résultat d'un ralentissement de la microcirculation lymphatique et veineuse dans la zone périorbitaire. A son tour, la stagnation des liquides et du sang, avec des dépôts de pigments dans le derme (mélanine et hémoglobine oxydée), donne au contour de l'œil l'"ombre" bleu-violet typique. Avec l'âge, les cernes sous les yeux deviennent encore plus marqués en raison de l'amincissement progressif de l'épiderme dans cette zone et de la réduction de la microcirculation sanguine.



Curiosité



La laxité de la peau liée au photovieillissement est principalement due aux modifications physico-chimiques que subissent les fibres de collagène et d'élastine suite aux phénomènes inflammatoires déclenchés par les rayons UV : les structures protéiques qui forment l'échafaudage du derme sont ainsi dégradées et la peau apparaît moins ferme et moins élastique, en fait susceptible de se rider.

Sacs



La bouffissure est également typique du contour des yeux : il s'agit d'un gonflement typique des paupières qui est accentué dans certaines circonstances (au réveil, dans des conditions de fort stress ou de lecture intense, après un repas trop salé, etc. Comme nous le savons, les paupières sont formées par des plis de tissu cutané d'une extraordinaire élasticité, ce qui les rend très extensibles. Cette même caractéristique fait cependant que les paupières sont facilement "attaquées" par les phénomènes de vieillissement prématuré de la peau. Avec le temps, le tissu conjonctif qui constitue la couche cellulaire sous-cutanée des paupières tend à perdre de son extensibilité en se relâchant progressivement, jusqu'à donner lieu - grâce à la contribution de la rétention d'eau locale - au phénomène des poches, principal responsable du regard "terne".

Rides



Outre les cernes et les poches, les rides sont un autre défaut typique du contour des yeux, probablement le plus ressenti dans le monde féminin. Cependant, au fil des ans, le problème des rides devient particulièrement aigu dans le monde masculin également. C'est pourquoi un grand nombre d'hommes utilisent aujourd'hui les traitements antirides les plus variés.

Les 20 muscles du contour de l'œil assurent les expressions du visage avec plus de 10 000 mouvements par jour, mais ces mêmes muscles jouent également un rôle décisif dans la formation des rides, des pattes d'oie et autres plis de vieillesse. Ce n'est pas un hasard si l'expressivité accentuée et répétée du visage fait partie de la longue liste des fidèles alliés du photoaging.



Saviez-vous que...



Chez la femme, les imperfections autour des yeux sont plus évidentes pendant les règles.

Médecine esthétique La médecine esthétique est principalement utilisée pour contrecarrer, éliminer ou en tout cas atténuer les rides gênantes et les signes de vieillissement qui apparaissent dans la zone du contour des yeux.

Le comblement du contour des yeuxLes traitements de médecine esthétique auxquels on peut avoir recours sont nombreux, depuis les moins invasifs jusqu'à la véritable chirurgie.

Parmi les traitements non chirurgicaux les plus demandés et les plus pratiqués, on retiendra



L'administration de produits de remplissage (colalgène, acide hyaluronique, etc.).

L'utilisation des technologies laser.

Dermabrasion et microdermabrasion.

La radiofréquence antirides.

Injections de toxine botulique.



Parmi les opérations de chirurgie esthétique réalisées pour éliminer les rides autour des yeux, on retiendra en revanche le lifting et le mini-lifting anti-rides, le lipofilling et la blépharoplastie.

