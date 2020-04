Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Botox Lausanne, questions et réponses Les rides frontales, les rides de la région glabellaire (entre les deux sourcils) et les rides dites "pattes d'oie" (dues à la contraction du muscle orbiculaire), peuvent être traitées efficacement avec la protéine purifiée dérivée du clostridium botulinum, connue sous le nom de botox. La toxine botulique, mieux connue sous le nom de "botox", est une substance largement utilisée en médecine esthétique, mais aussi dans d'autres domaines de la santé comme l'ophtalmologie ou la pédiatrie.



Dans cet article, nous saurons en quoi elle consiste, quels sont ses effets et les principales applications de cette substance. Nous verrons également comment, en plus de produire des bénéfices, elle peut aussi finir par générer une dépendance chez les personnes obsédées par leur physique ou par la peur du vieillissement.



Qu'est-ce que le Botox ?



Le Botox est l'un des produits sur le marché et est utilisé en médecine esthétique depuis plus de 20 ans. Cette toxine, produite artificiellement en laboratoire, sert à réduire l'activité des muscles mimétiques responsables des rides d'expression.

Pourquoi utiliser le Botox



Le but du botox n'est pas de paralyser les muscles responsables des rides du milieu du sourcil, des rides frontales et de ce qu'on appelle les "pattes d'oie", mais simplement de réduire leur activité. En effet, en se pliant et en se contractant continuellement, ces derniers provoquent des plis dans la peau et dans ces plis, la peau devient plus fine, plus légère et forme une ride. En mettant ces muscles au repos, la peau, qui est un organe vivant, est capable de reconstituer la matrice fondamentale de ces plis et donc ils seront beaucoup moins visibles avec le temps.

Modes d'intervention



Le traitement consiste à injecter des quantités minimales et prédéfinies de protéine botulique purifiée dans des régions spécifiques du visage, dans le but de réduire l'intensité de la contraction de certains muscles imitateurs du visage lui-même.

Avantages



Une utilisation correcte du Botox permet d'obtenir un effet rajeunissant avec une apparence plus reposée.

Durée du traitement



La durée de la séance est d'environ 20 minutes, et se pratique en clinique.



Attention : le Botox doit toujours être utilisé par des mains expertes et vous devez être sûr de sa provenance.

Les effets et la durée du botox



L'effet du Botox commencera à apparaître après 3 jours et définitivement après 10 jours.



Le résultat dure 4/5 mois, puis disparaît progressivement.



Il est bon de ne pas répéter le traitement avant 4 à 6 mois. En effet, le produit doit être complètement réabsorbé par l'organisme. Si des infiltrations sont effectuées trop souvent, des résistances peuvent s'établir et donc n'avoir plus d'effet.



l'oxine botulique : de quoi s'agit-il et comment fonctionne-t-elle ?



La toxine botulique, communément appelée "botox", est une substance largement utilisée en médecine esthétique. Sur le plan chimique, il s'agit d'une neurotoxine produite par une bactérie appelée Clostridium botulinum.



Cette substance bloque la libération d'acétylcholine (un neurotransmetteur nécessaire pour produire la contraction musculaire), ce qui entraîne une paralysie musculaire temporaire. En d'autres termes, il a pour fonction de paralyser ou de diminuer la fonction du (des) muscle(s) sur lequel (lesquels) il est appliqué.

À quoi sert-il ?



Son utilisation esthétique a été approuvée en 2002. Actuellement, il est considéré comme un traitement cosmétique très non invasif, et le plus demandé dans le monde entier. En outre, la toxine botulique est considérée comme une substance sûre si elle est administrée correctement et par un professionnel.



En plus d'être très présente dans le domaine de la médecine esthétique, elle contribue également à résoudre d'autres problèmes de santé, comme la spasticité des enfants.



Voyons comment la toxine botulique a des utilisations et des applications diverses. Certains d'entre eux le sont :



1. corriger ou adoucir les rides



Il est principalement utilisé sur le visage pour corriger les rides dynamiques ou statiques (d'expression). Les rides dynamiques sont celles qui sont causées par l'activité musculaire elle-même, et les rides statiques ou d'expression sont celles qui sont causées par le vieillissement naturel de la peau.



Mais où exactement la toxine botulique est-elle appliquée sur le visage ? Il est principalement appliqué dans la moitié supérieure du visage. En général, les zones d'application les plus fréquentes sont au nombre de deux : la patte d'oie et l'espace entre les sourcils.

2. Problèmes ophtalmologiques



La toxine botulique n'est pas seulement utilisée à des fins esthétiques, mais aussi pour des pathologies fonctionnelles. Dans le domaine de l'ophtalmologie, elle est utilisée pour traiter l'exophtalmie et le blépharospasme.

2.1 Exophtalmie



Une exophtalmie est la projection ou la sortie du globe oculaire vers l'extérieur ; ce sont les fameux "yeux globuleux". Elle peut concerner un ou deux yeux, selon la cause.

2.2. blépharospasme



Il s'agit d'une contraction involontaire, répétitive et spasmodique du muscle autour des yeux (muscle orbicularis). Cette contraction provoque des dystonies, qui sont des postures et des mouvements étranges ou anormaux.

3. La spasticité de l'enfant



La toxine botulique peut également être utilisée pour traiter certaines maladies neurologiques qui se produisent avec l'hyperactivité musculaire, comme la spasticité infantile. Elle apparaît surtout dans l'infirmité motrice cérébrale infantile et consiste en un trouble du mouvement, associé au système nerveux, qui provoque la tension et la contraction de certains muscles.



Ici, la toxine botulique a pour effet de diminuer l'hyperactivité et le tonus musculaire, permettant la croissance longitudinale du muscle, ce qui contribue à éviter les contractures fixes typiques de la spasticité.

4. Strabismus



Le strabisme est la déviation de la ligne de vision normale d'un (ou des deux) yeux, qui fait que les axes visuels n'ont pas la même direction (c'est ce qu'on appelle communément le "strabisme").



La toxine botulique peut également être appliquée au strabisme. Comment cela fonctionne-t-il ? En exerçant un effet paralysant sur les terminaisons nerveuses cholinergiques, qui bloquent la libération d'acétylcholine, provoquant la relaxation du muscle.



