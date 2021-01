Europe

Brexit et Covid: un royaume désuni risquant gros

Après avoir réalisé son rêve de toujours de devenir Premier ministre il y a un an et demi, le Britannique Boris Johnson s'est inventé un titre supplémentaire : ministre de l'Union. Ce nouvel insigne était destiné à mettre en évidence son engagement à renforcer les liens entre l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, qui forment ensemble le Royaume-Uni.

Victor Delhaye-Nouioua

Europe | Amériques | Afrique et Moyen-Orient | Asie & Extrême Orient | Océanie | USA UK and Malta News | La actualidad en español | Deutsche Nachrichten | Nouvelles de la Faim et de la Mort!