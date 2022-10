Burkina Faso Ibrahim Traoré, jeune putschiste à la tête du pays des hommes intègres

Il ne faut pas compter sur sa détermination puisque l’ancien président de la transition faisait preuve de la même détermination. La réalité du terroriste reste jusque là un mystère que les dirigeants ont du mal à cerner. Dans la majorité des pays où sévit le terrorisme, le débat se fait plus sur le partenariat nécessaire pour les combattre que sur leur personne. Le partenariat Français est en train de perdre en popularité dans la sous région. Les dirigeants qui ne changent pas de stratégie sont victimes du sentiment anti-français de plus en plus grandissant.



Ibrahim Traoré tournera-t-il dos à la France comme les autres militaires ? C’est la grande question de l’heure. Une partie du peuple Burkinabé l’aurait souhaité de toute façon, vu le mouvement observé les heures suivantes le coup d’Etat. Sans aucun doute la nouvelle équipe tentera de nouer d’autres partenariats. On a pu observer un des militaires brandir le drapeau Russe dans la foule. Il en est de même pour plusieurs citoyens qui faisaient pareil. Le capitaine Ibrahim Traoré n'exclut pas la possibilité de traiter avec d’autres puissances en dehors de la France. La félicitation à lui adressée par le patron du groupe Russe Wagner en dit long.