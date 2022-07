Burkina Faso : Les autorités confirment que l’ancien président Compaoré est attendu Vendredi

Les informations se concordent et se confirment entre Ouagadougou et Abidjan. Des sources proches du président Ouattara d’une part et du colonel Damiba d’autre part semblent confirmées la présence de Blaise Compaoré ce Vendredi. L’entourage de l’ancien président reconnu comme coupable de l’assassinat de Thomas Sankara le confirme aussi.

En début de semaine les autorités parlaient de fin de semaine et par la suite de jeudi ou vendredi. Il faut donc se rendre compte que le vendredi serait certainement la date retenue sauf changement de dernière minute.