« Buvez de l’alcool pour la nation ! », supplie le fisc japonais

Le Japon fait face depuis un moment à une baisse des ventes de l’industrie des bières et spiritueux. La répercussion sur l’économie n’a pas tardé à se faire sentir dans le temps. L’évidence est que l’agence des impôts a signalé une baisse de ses recettes, ce qui n’est pas bien pour le pays si cette tendance demeure sur de long terme. Une chute de recettes fiscales n’a jamais aidé un pays. Les autorités ont vite compris qu’il faut appeler la population à plus de preuve d’imagination.

Loin d’être un appel à l’alcoolisme, il s’agit d’un vrai projet visant le renforcement de l’économie. L’objectif est bien précisé par les autorités : La jeunesse japonaise doit commencer par développer et promouvoir les boissons alcoolisées japonaises. Ce projet a bien un rapport avec le vieillissement de la population japonaise.