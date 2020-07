Infos Business C'est quoi les ondes de Einthoven ? Sachez en plus sur les ondes de Einthoven en lisant notre article !





Waller a utilisé les lettres A, B, C, D pour désigner les déflexions obtenues avec l'électromètre capillaire. Einthoven utilisa à la place les lettres P, Q, R, S, T. Cette nomenclature connut un succès immédiat et est restée inchangée depuis. En 1922, lorsque Waller a publié son livre "L'action électrique du cœur humain" en



"Le galvanomètre d'Einthoven, comparé à l'électromètre capillaire, est comme un microscope à haute résolution par rapport à la basse résolution. Elle a ouvert un nouveau chapitre dans l'étude clinique de la pathologie cardiaque, et joue un rôle important dans la littérature médicale qui ne montre pas de signes de son origine physiologique".



les lettres d'Einthoven

Willem Einthoven (Semarang, 21 mai 1860 - Leyde, 29 septembre 1927)



Mais pourquoi Einthoven a-t-il utilisé les lettres PQRST pour décrire les ondes de ses électrocardiogrammes ?

Selon Snellen, le biographe officiel d'Einthoven, il avait comme point de référence un schéma de Descartes utilisant des points appelés P et Q pour décrire des ondes graphiques.

C'est pourquoi, devant ses traces électrocardiographiques, Einthoven a préféré ne pas utiliser les premières lettres de l'alphabet (A, B, etc.) comme Waller. Il est parti de la partie intermédiaire de l'alphabet (P, Q, etc.), en tenant compte du point P de Descartes, afin d'ajouter des lettres avant et après à celles qu'il utilisait.



Le point "P" représenterait, selon l'idée d'Einthoven, la première vague suivant le point d'origine appelé "O". Q, R, S, T et U sont d'autres vagues qui se produisent. Einthoven ne devait pas nécessairement décrire la cause, et il pouvait aussi ajouter quelques précédents au point d'origine.



