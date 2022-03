Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business CBD Lausanne - Achat en ligne

Vous en saurez plus sur le CBD ! Lausanne est une ville où les produits au CBD sont proposés de partout ! Comment reconnaître du CBD de qualités voici une grande question !



Le cannabis est une plante de la famille du chanvre, dont diverses parties sont utilisées comme substance narcotique, soit sous forme de haschisch ("dope", "shit", "smoke") ou de marihuana ("grass"), soit sous forme d'huile de cannabis. Dans la plupart des cas, le cannabis est fumé.



Parmi les quelque 400 substances chimiques, le chanvre contient du tétrahydrocannabinol (THC) et du cannabinol (CBD), des cannabinoïdes aux effets psychoactifs importants. Ceux-ci sont causés par le THC ; l'utilisation et la vente de cannabis contenant plus de 1 % de THC restent illégales. Les produits du cannabis contenant moins de 1% de THC, comme le chanvre CBD, n'ont aucun effet narcotique et sont légalement disponibles en Suisse.









La taxonomie du genre Cannabis a donné lieu à des controverses. Actuellement, cependant, l'opinion dominante est de ne reconnaître qu'une seule espèce, le Cannabis Sativa. Selon cette classification, les deux autres entités seraient des sous-espèces ou de simples variétés de C. sativa : Cannabis sativa subsp. indica Cannabis sativa var. ruderalis

Originaire d'Asie centrale et sacrée pour le peuple hindou, la plante était désignée en sanskrit par les termes bhanga, vijaya et ganjika ; en hindi, ganja.



Le chanvre est une plante herbacée annuelle dont la hauteur varie entre 1,5 et 6 mètres. Il a une longue racine pivotante et une tige érigée ou ramifiée avec des excroissances résineuses.



Les feuilles sont palmées avec un bord dentelé et des pointes acérées jusqu'à 10 cm de long et 1,5 cm de large. Les plantes de chanvre sont à la fois monoïques et dioïques. Les fleurs mâles (staminifères) sont regroupées en panicules contenant des étamines. Les fleurs femelles (pistillifères) présentent un calice qui entoure étroitement un ovaire relié à deux stigmates, qui reçoivent le pollen lors de la pollinisation.



Le cycle de vie de la plante dépend de la photopériode ; en général, elle germe au printemps et a une période initiale de croissance végétative, après quoi elle fleurit à la fin de l'été, lorsque les heures de lumière diminuent.



josie bonet

