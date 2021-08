COVID-19 Une 3ème dose de vaccin « pour une grande partie de la population », prévoit Delfraissy

Sans grande précision et avec certitude, c’est « l’immun sénescence » qui est une altération progressive du système immunitaire liée à l’âge que l’immunologue évoque pour justifier l’éventualité d’une 3ème dose de vaccin contre le COVID-19. Cette mesure qui, pour le moment n’est pas encore une réalité, renforcerait les personnes fragiles. En premier lieu les personnes les plus âgées dont il faut restimuler la réponse immunitaire au vaccin. Une grande partie de la population vaccinée serait ensuite concernée. Il ne faut pas y comprendre une mise en cause de l’efficacité du vaccin, qui a déjà montré ses preuves d’efficacité, mais une sorte de renforcement préventive du système immunitaire au vaccin contre l’infection. Plus on vaccinera avec un rappel plus on éviterait l’infection selon lui. La 3ème dose envisagée ne serait donc pas un nouveau vaccin contre les variants comme le variant delta. Il serait prêt à recevoir personnellement cette troisième dose puisqu’ayant plus de 70 ans et vacciné le 4 Janvier passé dès que cela sera possible.





De sa propre conviction de scientifique, l’élargissement du rappel vaccinal serait la solution la plus efficace pour combattre le variant Delta. Si les données sur ce projet ne sont pas encore précises, la conviction de Jean-François Delfraissy ne souffre apparemment d’aucune légèreté lorsqu’il prévoit les personnes prioritaires, c’est-à-dire les plus vulnérables.



La demande conjointe d’autorisation pour une dose de rappel de leur vaccin des laboratoires PFIZER et BioNTech, demande déposée auprès de l’autorité sanitaire américaine, pour les plus de 16 ans serait-elle pas en train de donner raison au président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy : spécialiste en immunologie ?