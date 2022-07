Cameroun : le plus vieux policier du monde fête ses 90 ans

Même si on ne saurait l’affirmer avec certitude, c’est tout de même un cas inhabituel. Si la presse n’est pas autorisée à faire l’éloge des policiers, le cas du patron de la police camerounaise devient une exception légitime. L’homme bouclait neuf décennies de vie ce 1er juillet 2022. Son physique ne traduit pourtant pas la réalité de son âge, il semble encore plus jeune qu’on ne peut l’imaginer. Ce fonctionnaire de police a un parcours riche que ce soit dans sa carrière qu’en politique et en diplomatie. Plusieurs organes de presse lui ont consacré des pages en guise d’hommage.

Même si ses 90 ans paraissent satisfaisants pour certains, d’autres lui souhaitent encore une longue vie. C’est normal puisqu’il commence avec vigueur la dernière décennie d’un centenaire. L’ancien commissaire Central de Yaoundé et ancien directeur des renseignements généraux, mérite sa place dans l’histoire du Cameroun.