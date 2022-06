Canicule : Comment la France s’y prépare ?

Selon les informations disponibles, 23 départements sont concernés en France. Il faudra s’attendre à atteindre parfois les 38° C et 40°C peut-être. Les départements concernés sont en alerte orange puisque le début de canicule assez précoce cette année commence ce mercredi 15 Juin de cette année 2022. On ne s’y attendait pas aussi vite. De ce jour aux weekends, la température variera entre 30° et 40°. Météo France confirme une vague de chaleur par le Sud. Les journées de : Jeudi, Vendredi et Samedi seront probablement les plus chaudes.

Les nuits seront moins chaudes mais pas assez pour atteindre la température normale de la saison. On estime à environ 20° C et 38°C la température nocturne pendant ces jours.

Il faut noter la fréquence et la précocité des canicules dans la France depuis 2015. Les dernières survenues dans le mois de juin datent des années 2017 et 2019.