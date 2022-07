Canicule : des pics allant jusqu’à 42 degrés sont à attendre

C’est une situation qui fait peur à cause de son caractère assez varié. Avant ce lundi la France actuellement sous le coup d’une vague de chaleur connaîtra une baisse des températures par endroit précisément le Jeudi et le Vendredi. La journée du Dimanche annoncera probablement une remontée brusque de la température pour atteindre certainement un pic le Lundi 18 Juillet selon Météo France. Gironde, Tarn, Lot-et-Garonne, Drôme, Ardèche, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, sont en vigilance orange " canicule".



Il faut s’attendre à atteindre les 40° C en Ile-de-France et certainement 2° C de plus dans le Sud-Ouest de la France. Le lundi 18 Juillet s’annonce probablement la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire. Ce serait une première pour la France puisque jusque-là on n’a pas dépassé 29,4°C. Ce dernier record date de la journée du 25 Juillet 2019 Contre 21,4° C pour la nuit la plus chaude, celle du 24 au 25 Juillet 2019. Heureusement que la normale commence déjà à partir de mardi.