Carte PCS : Le bug ou l'arnaque ? Comptes MYPCS temporairement suspendus

Pour ceux qui souhaitent obtenir le service client MYPCS sans passer par le numéro surtaxé, il suffit de contacter le : contact@creacard.net , bien que pour ma part l'envoi de 18 mails n'a obtenu aucune réponse.Pour ceux qui souhaitent obtenir le service client MYPCS sans passer par le numéro surtaxé, il suffit de contacter le :

+33 1 83 77 17 77

Depuis le 14 Juillet 2022 certains utilisateurs MYPCS se voient refuser l'accès à leur compte PCS pour cause de carte temporairement suspendue. Après plusieurs contacts avec le support technique qui je le précise est surtaxé il s'avère que ce soit un bug Informatique qui nécessite l'intervention de techniciens.Alors est-ce vraiment un bug ou une tentative d'arnaque ? Il semble bizarre que la connexion à l'espace client soit possible avec des comptes à 0 et impossible avec des comptes ayant de l'argent.Comment un bug aussi important peut il durer autant ?IL faut préciser que beaucoup de personne utilise les services MYPCS et se font aussi virer leur salaire sur ce compte. Imaginez pour eux l'impossibilité d'accéder à leur argent et d'autant plus en période estivale.Il est inconvenable que les services MYPCS n'est pas envoyé des mails ou des textos d'avertissement à chaque utilisateur impacté.Vous pouvez signifier le bug et votre problème sur le site : https://www.totalbug.com/mypcs/ N'hésitez pas non plus à leur envoyer des mails de mécontentement sur