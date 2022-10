Ce qu’il faut retenir des annonces d’Emmanuel Macron

Il fallait un projet de cette taille, même si elle n’est pas encore une réalité. Il est vrai qu’il faut toujours prendre les promesses des hommes politiques avec réserve au regard des expériences du passé. Cette fois semble plus convaincante puisque Macron n’a plus à convaincre pour se faire réélire. L’enjeu est aussi de taille dans la mesure où l’Etat a beaucoup dépensé pour maîtriser les feux et sauver aussi les populations. Une solution à long terme paraît plus économique dans ces conditions.



Il faut rappeler que c’est plus de 72.000 hectares de forêts qui sont concernés par les incendies cet été. Cela est énorme et inadmissible dans un pays où la lutte contre les changements climatiques est une priorité. Ce bilan est assez lourd comparativement à la décennie dernière. Beaucoup de moyens matériels, financiers et surtout humains ont été mobilisés pour passer l’été avec le minimum de sécurité. Le danger plane toujours tant que l’environnement reste dégradé.

Les services départementaux d’incendie et de secours verront croître leur enveloppe dès 2023 avec une augmentation de 150 millions d’euros. C’est encourageant même s’il faut attendre plus pour mettre la population et l’environnement en sécurité.