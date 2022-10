Ces nouveaux mots dans le dictionnaire qui font couler beaucoup d’encre

C’est une tradition une fois encore respectée depuis des années. C’est la preuve de la vitalité de la langue française à travers mots, sens, locution, et expression. Il va de soi dans la mesure où plusieurs évènements et circonstances ont obligé dans le temps à des créations de mots pour pouvoir se comprendre.

Géraldine Moinard, en sa qualité de directrice éditoriale du Petit Robert donne plus d'explications sur le processus d’intégration de mots. Comme il fallait s’y attendre, l'intégration de nouveaux mots se déroule suivant un processus bien défini qui commence par un repérage de mots dont, on suit de près l’intégration sur des années. Parmi la multitude de néologismes, quelques-uns seulement sont validés dans le temps pour être ajoutés à l’ancienne version afin d’en faire une nouvelle l’année suivante.