Chirurgie Plastique

La grande saison de la médecine dans le monde antique a subi deux puissantes attaques dans l'Antiquité tardive, qui ont été prises sur des fronts différents du christianisme et des invasions des peuples du Nord. Si les cultures germaniques, d'une part, tendaient à limiter et à marginaliser la culture romaine, et donc à rejeter le bagage théorique de la médecine, d'autre part le christianisme, outre qu'il regardait avec suspicion, sinon à condamner ouvertement, les fruits de la culture païenne (et donc encore l'approche théorique de la médecine), apportait en lui-même un message nouveau et incontestablement fort : la vie est une chose éphémère parce que l'homme n'est qu'un pèlerin sur terre, soumis à la douleur, à la maladie et à la mort en punition du péché originel. Dans une vision de ce genre, la médecine est en fait devenue quelque chose de superflu, voire de nuisible au douloureux mais nécessaire processus de purification et d'expiation. Les soins physiques, pour le chrétien, devaient tout au plus être subordonnés aux soins spirituels, de sorte que l'assistance aux malades était considérée comme un simple acte de charité chrétienne, en bref un moyen pour le croyant / praticien médical de montrer son amour envers son voisin malade et donc, en dernière analyse, envers Dieu.

Il faut bien sûr se garder de prendre ces exemples, qui sont évidemment le résultat de la culture monastique, comme modèles généraux : la société médiévale, même si elle s'efforçait (avec des résultats alternatifs) d'être une société chrétienne, n'était pas composée uniquement de religieux : il ne fait aucun doute que la médecine de l'Antiquité a maintenu sa propre tradition et sa propre transmission, et il ne pouvait en être autrement. Sans la présence d'une tradition médicale, peut-être en partie dormante ou réduite à un précepticisme de type pratique, on ne pourrait en fait ni justifier les témoignages, dont certains remontent au VIIe siècle, de médecins savants disposant de vastes collections de textes, ni expliquer l'essor rapide de la médecine en tant que science à partir de la seconde moitié du XIe siècle.







Bien que la chirurgie plastique ait été perfectionnée au cours des cinquante dernières années, en réalité, les premières interventions chirurgicales remontent à des milliers d'années. Selon le papyrus d'Edwin Smith, daté d'environ 3 000 ans avant J.-C., il contenait la description de la première chirurgie rudimentaire visant à résoudre les dommages d'un traumatisme facial.



Un auteur hindou de 400 avant J.-C., en revanche, a décrit dans son encyclopédie comment il avait reconstruit l'oreille en enlevant la peau de la joue. Ce ne sont là que quelques exemples qui montrent que l'histoire de la chirurgie esthétique n'est pas réellement liée à la société moderne, mais qu'elle était déjà idéalisée dans l'Antiquité.

Histoire de la chirurgie esthétique et de l'âge des ténèbres



Bien que dans ces siècles anciens, surtout en Inde et en Orient, il existait déjà plusieurs traités sur la façon d'intervenir chirurgicalement sur la beauté de l'homme et sur le soin des lèvres, des oreilles et du nez, tout à coup, cela est revenu et toutes ces notions ont été oubliées. Au cours du Moyen Âge, il y a eu un bond en arrière dans la médecine esthétique, ainsi que dans d'autres pratiques et connaissances scientifiques. En outre, au XIIIe siècle, le pape Innocent III a interdit toute chirurgie, considérant que la dextérité manuelle de la chirurgie était déshonorante.



La chirurgie plastique reconstructive n'a été réintroduite en Europe qu'entre le IXe et le XIIe siècle, grâce aux Arabes qui avaient conquis l'Espagne et la Sicile. Les Arabes avaient appris ces techniques en 711 après J.-C., lorsque la vallée de l'Indus fut envahie. En fait, le premier texte chirurgical illustré est un héritage de la littérature turco-islamique et il a été créé par Serafeddin Sabuncuo?lu. Il y décrit plusieurs techniques de chirurgie maxillo-faciale, à tel point que sa technique d'ablation des glandes anticipe les techniques modernes de mammoplastie réductrice.

Quand la chirurgie plastique moderne est-elle née ?



La chirurgie plastique moderne est née en 1818 lorsque le chirurgien allemand Carl Von Graefe a publié le Rhinoplastik, un livre qui citait environ 55 opérations de rhinoplastie, comprenant également la blépharoplastie et la palatoplastie. Il a jeté les bases, mais ses successeurs ont rendu les techniques plus tolérables, en introduisant l'utilisation de l'anesthésie et d'autres techniques modernes. Bien qu'en 1800, on ait commencé à entrevoir les premiers impératifs de la chirurgie plastique moderne, celle-ci a certainement pris plus de valeur entre 1920 et 1940, lorsque cette discipline est entrée dans le système universitaire. Le premier cours universitaire de chirurgie plastique a été organisé à Johns Hopkins en 1924 aux États-Unis.

Chirurgie d'augmentation mammaire et liposuccion



Les premières procédures d'augmentation mammaire ont été observées dès 1899, lorsque des tentatives ont été faites pour augmenter le volume des seins avec divers composants nocifs tels que la paraffine, les huiles végétales et les abeilles. Dommage que tous ces composants aient été très nocifs pour les patients. Vers les années 1960, des tentatives ont été faites pour utiliser des implants en ivoire et en verre, mais ceux-ci rendaient les seins non naturels. Finalement, ce n'est qu'en 1963 que des implants similaires aux implants modernes en silicone ont commencé à être fabriqués.



