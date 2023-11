Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Comblement du visage, Le Dr Grept Locher réponds à nos questions

Les produits de comblement du visage sont des produits tels que le collagène, l'acide hyaluronique et l'hydroxyapatite de calcium qui rajeunissent la peau du visage en réduisant ou en éliminant les rides, en remontant les dépressions des cicatrices, en rehaussant les lèvres et en remplaçant la perte de volume des tissus mous grâce à des injections dans le visage. Avec l'âge, la peau devient plus sensible aux rides et au relâchement. L'exposition au soleil et les années de mouvements musculaires (plissement des yeux, mastication, sourire) contribuent à la dégradation des tissus de la peau.



Que sont les produits de comblement du visage ?

Les produits de comblement du visage sont des solutions temporaires ou durables administrées par quelques minuscules injections sur des zones spécifiques du visage. Il existe différents types de produits de comblement du visage, chacun étant conçu pour un ou plusieurs objectifs, tels que la réduction des rides et l'augmentation des lèvres. Un professionnel dentaire ou médical qualifié peut vous aider à déterminer les injections faciales et les traitements de comblement injectables qui vous conviennent. Les produits de comblement du visage volumisent les plis et les rides du visage dans les zones qui ont perdu de la graisse et du collagène avec l'âge.



L'acide hyaluronique est la substance de comblement naturelle de votre corps.

Le visage commence à manquer de volume et paraît vieilli, avec des sillons nasogéniens plus profonds, des lignes de marionnettes inesthétiques, un sillon mentonnier plus profond, des lèvres qui commencent à s'amincir et des commissures des lèvres qui se retroussent. Les produits de comblement à base d'acide hyaluronique, tels que Restylane et Juvederm®, sont alors injectés par voie extraorale juste en dessous de ces plis pour remplacer le volume perdu, ce qui donne un aspect plus jeune au visage. Les produits de comblement dermique peuvent être utilisés pour les cas de lèvres hautes, de lèvres asymétriques autour de la bouche, d'augmentation des lèvres et pour compléter les cas de dentisterie esthétique en créant un beau cadre d'apparence jeune autour des dents.



Voici quelques-uns des meilleurs produits de comblement dermique les plus connus :

• Juvederm® Facial Filler :

Composé d'un gel d'acide hyaluronique, Juvederm® est une substance naturellement présente dans la peau qui contribue au volume et à l'hydratation. Juvederm® est conçu pour corriger temporairement les rides et les plis modérés à sévères du visage. Juvederm® est fabriqué par Allergan, le même fabricant que Botox®.

• Restylane Facial Filler :

Gel non animal biodégradable composé d'acide hyaluronique, Restylane est un produit de comblement dermique des tissus mous qui ajoute du volume à la peau par le biais de minuscules injections, ce qui permet de lisser les plis et les rides du visage dans les zones situées autour de la bouche et des yeux.

Il existe également des produits de comblement dermique moins connus :

• Collagène (Zyplast/ Zyderm) :

Un produit de comblement dermique des tissus mous fabriqué à partir de peau de vache purifiée, utilisé pour combler les rides, les lignes et les cicatrices du visage. Le collagène est une protéine naturelle qui soutient diverses parties du corps, notamment la peau, les tendons et les ligaments ; il finira par être absorbé par le corps.

• Sculptra :

Injectable composé d'acide polylactique synthétique contenu dans des microsphères, Sculptra est le premier injectable approuvé par l’autorité de santé publique pour la restauration de la perte de volume du visage (correction de la lipoatrophie) chez les personnes infectées par le VIH.

• Captique :

Utilisé pour combler les rides et les plis modérés à sévères autour du nez et de la bouche, c'est un produit de comblement des tissus mous qui ajoute du volume à certaines zones du visage ; il est dérivé d'acide hyaluronique d'origine non animale.

• Hylaform :

Comble les rides modérées à sévères autour du nez et de la bouche. Hylaform® est un produit de comblement dermique qui a été chimiquement modifié à partir d'acide hyaluronique ; il est conçu pour lisser temporairement la surface de la peau.

• Radiesse® :

Un produit de comblement dermique synthétique à base d'hydroxyapatite de calcium est utilisé pour la correction des rides et des plis modérés à sévères. Cet injectable est un produit de comblement plus durable car le corps forme du collagène autour des microsphères, ce qui donne du volume aux zones injectées.

Durée d'une injection de comblement dermique et effets secondaires

La durée moyenne des injections de produit de comblement est d'environ 10 à 20 minutes par séance, en fonction de la personne et du nombre de zones traitées. Les effets secondaires les plus courants sont les suivants :

• réaction allergique,

• ecchymoses au point d'injection,

• engourdissement,

• rougeur temporaire,

• gonflement,

• douleur,

• sensibilité ou décoloration.

Les injections de produits de comblement dermique ne nécessitent qu'un temps d'arrêt minime, ce qui permet aux patients de reprendre leur travail et leurs activités normales immédiatement après le traitement. Toutefois, pendant les 24 premières heures, il peut être demandé aux patients de s'abstenir de toute activité intense et de toute exposition excessive au soleil ou à la chaleur. Certains des risques liés aux injections dans le visage sont des bosses (granulomes/nodules) qui sont un risque potentiel associé à Radiesse®, Sculptra, Juvederm® et ArteColl.



Résultats des produits de comblement injectables

En général, les résultats de la plupart des produits de comblement injectables sont temporaires ; ils durent généralement de quelques mois à environ un an. Cela dépend du type de produits de comblement du visage ou d'injections de comblement utilisés. Pour obtenir des résultats optimaux, il est conseillé d'effectuer des séances de traitement supplémentaires. Un traitement de comblement facial ou d'injection de produits de comblement consiste en une série de minuscules injections sous la surface de la peau, aux niveaux sous-cutané et dermique. La quantité administrée dépend de la profondeur et de la taille du défaut cutané ou de la ride. Avec l'évolution des produits de comblement du visage et des produits de comblement injectables, il s'agit d'une excellente ressource à ajouter à votre cabinet dentaire ou médical.



