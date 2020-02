Comment améliorer le chiffre d'affaires de votre site de vente en ligne?

L'espace d'un instant, débarrassez-vous du filtre émotionnel qui obstrue votre vue. Certes, votre site web est votre bébé et en tant que tel, il aura toujours une place à part. Cependant, pendant quelques minutes, faites taire votre cœur et laissez votre cerveau être le seul maître à bord. Honnêtement... Vos images rendent-elles hommage à la qualité de vos articles ? Si vous avez pris vous-même les produits en photo, est-ce que le rendu final est digne d'un professionnel ?Ce n'est pas parce que vous êtes un entrepreneur en herbe que vous pouvez vous permettre certaines bourdes. Sur les fiches produits, retirez le fond de vos photos à l'aide d'un de ces 4 logiciels d'édition d' images de produits . Faites disparaître toutes les imperfections afin que l’œil de l'internaute ne soit plus distrait. Dans le cas où vous utiliseriez les photos fournies par le fournisseur (ce qui est vivement déconseillé), assurez-vous qu'elles soient à la bonne taille et pas trop lourdes.