Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Comment choisir le bon chirurgien esthétique ?

Le Choix d'un bon chirurgien esthétique est une question récurrente sur Internet ! Sachez en plus en lisant notre article !





Méfiez-vous d'un chirurgien qui vous dit avoir obtenu son diplôme dans d'autres pays et qui ne figure pas dans la liste des chirurgiens dans le registre de l’ordre des médecins.

La plupart d'entre eux ne sont pas accrédités pour exercer en tant que chirurgiens plasticiens et il n'y a aucun moyen de savoir s'ils se sont réellement formés à la chirurgie plastique dans ces pays ou s'ils ne disent pas la vérité.



Comment choisir un bon chirurgien plasticien

En fait, en plus des sociétés souvent mentionnées, vous pouvez consulter d'autres associations qui garantissent la spécialisation et la formation correctes des chirurgiens plasticiens pour exercer leur activité au pays et au niveau international.



Chirurgiens prétendument diplômés à l'étranger

D'autre part, il est important de faire la différence entre un chirurgien plastique et un chirurgien esthétique. Dans ce cas, le chirurgien esthétique n'est pas obligé d'avoir effectué une résidence ou une spéculation. De plus, cette qualification n'existe pas officiellement à l'heure actuelle, mais a été auto-désignée, dans la plupart des cas, avec l'obtention d'un master spécialisé, ce qui n'est pas équivalent à la formation requise pour exercer en tant que chirurgien esthétique. Par conséquent, pour choisir un bon spécialiste en chirurgie plastique, il est essentiel de vérifier qu'il possède cette qualification et qu'il est inscrit auprès des sociétés susmentionnées.

Méfiez-vous des traitements miracles ou des traitements garantis.

Méfiez-vous d'un médecin qui vous promet des traitements miraculeux, des résultats toujours bons ou une absence totale de complications. Un professionnel sérieux saura vous rassurer, mais vous informera en toute honnêteté des limites ou complications possibles de tout acte médical. En outre, pour vérifier si vous avez vraiment affaire à un bon chirurgien plasticien, vous pouvez consulter les évaluations et les expériences d'autres patients. Ainsi, même si la clinique vous promet des résultats de rêve, vous pouvez vérifier les versions des personnes qui ont déjà été opérées dans la clinique par le même spécialiste.



Recherchez une relation directe avec votre chirurgien

Les intermédiaires ne font que compliquer la relation médecin-patient. Évitez les cliniques où le chirurgien n'intervient qu'en dernier lieu ou qui vous "vendent" un traitement avant de l'avoir évalué. La consultation est un acte médical et doit être effectuée par un professionnel de la santé, pas par un vendeur.

Dans un cabinet privé ou dans une clinique dirigée par des chirurgiens plasticiens, le jugement médical prévaudra toujours sur les intérêts commerciaux. Le bon chirurgien effectuera également tous les contrôles lui-même, sans déléguer cette partie essentielle du traitement à des infirmières ou à d'autres collègues.



Expérience des cas complexes

Il est souhaitable que votre chirurgien ait une expérience des cas complexes, même si ce n'est pas le cas du vôtre. Le fait que votre chirurgien soit ou ait été impliqué, par exemple, dans des reconstructions mammaires complexes dans un grand hôpital garantit qu'il est habitué à des procédures beaucoup plus difficiles que la vôtre et qu'il sera en mesure de faire face à tout événement imprévu ou à toute complication qui pourrait survenir.

En outre, si le chirurgien a une longue expérience et des antécédents, c'est encore mieux. N'oubliez pas que cela détermine sa carrière professionnelle et lui permet de connaître et de perfectionner les différentes techniques chirurgicales pour chaque type d'intervention.



Méfiez-vous des prix excessivement bas.

La médecine privée de qualité a un coût. De nombreux professionnels et moyens techniques seront impliqués dans votre traitement :

• chirurgien,

• assistant chirurgien,

• anesthésiste,

• infirmière de consultation,

• infirmière de bloc,

• infirmière de salle d'opération,

• infirmières de salle,

• assistants hospitaliers, aides-soignants,

• pour n'en citer que quelques-uns.

• …

En outre, les bons hôpitaux disposent de nombreux moyens (unités de soins intensifs, scanners, médecins de garde, etc.) Tout cela renchérit le prix, mais cela signifie que vous serez opéré dans les conditions nécessaires pour que tout se passe bien. La chirurgie esthétique ne vaut pas la peine si elle n'est pas réalisée dans les meilleures conditions de sécurité et avec tous les moyens personnels et techniques.



Assurez-vous que votre intervention se déroulera dans un hôpital.

Une intervention chirurgicale, même mineure ou bénigne, ne devrait jamais être pratiquée ailleurs que dans un hôpital parfaitement équipé. Une simple réaction allergique à un médicament administré en dehors d'un hôpital peut être très dangereuse. Vous devez donc vous assurer que le centre dispose de toutes les ressources nécessaires pour répondre à une éventuelle situation d'urgence. Et, bien entendu, que l'opération peut être réalisée dans une salle d'opération dotée de toutes les mesures d'hygiène et de sécurité requises pour ce type d'intervention. Toutes les opérations sont réalisées à l'hôpital universitaire, l'un des centres privés les plus prestigieux et les mieux équipés du pays.



La plupart des opérations nécessitent une nuit d'hospitalisation

À l'exception des interventions sous anesthésie locale (chirurgie des paupières et des oreilles, par exemple), toutes les autres interventions nécessitent une nuit d'hospitalisation. Il n'est pas justifié de renvoyer un patient chez lui deux heures après l'opération pour des raisons d'économie. Les premières heures après une opération et la récupération après l'anesthésie sont cruciales et doivent être supervisées dans un hôpital par des infirmières et des médecins spécialisés.



Offres prétendument limitées

Méfiez-vous toujours des centres qui vous poussent à vous faire opérer dans un délai très court pour bénéficier d'offres prétendument limitées. La décision de se faire opérer doit être un processus lent, dans lequel vous êtes responsable et décidez du moment de l'opération. Les délais d'acceptation des offres sont des stratégies commerciales qui exercent une pression sur le patient et doivent toujours être rejetées. Le bon chirurgien insistera sur le fait que la décision doit être envisagée après vous avoir donné toutes les informations de manière honnête, scientifique et objective.

Communication et proximité

Une communication fluide avec votre chirurgien, le fait de sentir qu'il a compris votre problème et que vous aurez un contact direct avec lui avant et après l'opération est fondamental. La plupart des problèmes en chirurgie esthétique proviennent d'un manque de compréhension entre le médecin et le patient. En fait, la première visite est cruciale. Il est essentiel que le chirurgien qui va vous opérer soit celui qui vous comprenne lors de la première consultation. Vous pourrez ainsi être honnête avec lui et lui faire part de vos doutes, de vos souhaits et de vos attentes concernant l'opération et les résultats.

En savoir plus : Méfiez-vous d'un chirurgien qui vous dit avoir obtenu son diplôme dans d'autres pays et qui ne figure pas dans la liste des chirurgiens dans le registre de l’ordre des médecins.La plupart d'entre eux ne sont pas accrédités pour exercer en tant que chirurgiens plasticiens et il n'y a aucun moyen de savoir s'ils se sont réellement formés à la chirurgie plastique dans ces pays ou s'ils ne disent pas la vérité.En fait, en plus des sociétés souvent mentionnées, vous pouvez consulter d'autres associations qui garantissent la spécialisation et la formation correctes des chirurgiens plasticiens pour exercer leur activité au pays et au niveau international.D'autre part, il est important de faire la différence entre un chirurgien plastique et un chirurgien esthétique. Dans ce cas, le chirurgien esthétique n'est pas obligé d'avoir effectué une résidence ou une spéculation. De plus, cette qualification n'existe pas officiellement à l'heure actuelle, mais a été auto-désignée, dans la plupart des cas, avec l'obtention d'un master spécialisé, ce qui n'est pas équivalent à la formation requise pour exercer en tant que chirurgien esthétique. Par conséquent, pour choisir un bon spécialiste en chirurgie plastique, il est essentiel de vérifier qu'il possède cette qualification et qu'il est inscrit auprès des sociétés susmentionnées.Méfiez-vous des traitements miracles ou des traitements garantis.Méfiez-vous d'un médecin qui vous promet des traitements miraculeux, des résultats toujours bons ou une absence totale de complications. Un professionnel sérieux saura vous rassurer, mais vous informera en toute honnêteté des limites ou complications possibles de tout acte médical. En outre, pour vérifier si vous avez vraiment affaire à un bon chirurgien plasticien, vous pouvez consulter les évaluations et les expériences d'autres patients. Ainsi, même si la clinique vous promet des résultats de rêve, vous pouvez vérifier les versions des personnes qui ont déjà été opérées dans la clinique par le même spécialiste.Les intermédiaires ne font que compliquer la relation médecin-patient. Évitez les cliniques où le chirurgien n'intervient qu'en dernier lieu ou qui vous "vendent" un traitement avant de l'avoir évalué. La consultation est un acte médical et doit être effectuée par un professionnel de la santé, pas par un vendeur.Dans un cabinet privé ou dans une clinique dirigée par des chirurgiens plasticiens, le jugement médical prévaudra toujours sur les intérêts commerciaux. Le bon chirurgien effectuera également tous les contrôles lui-même, sans déléguer cette partie essentielle du traitement à des infirmières ou à d'autres collègues.Il est souhaitable que votre chirurgien ait une expérience des cas complexes, même si ce n'est pas le cas du vôtre. Le fait que votre chirurgien soit ou ait été impliqué, par exemple, dans des reconstructions mammaires complexes dans un grand hôpital garantit qu'il est habitué à des procédures beaucoup plus difficiles que la vôtre et qu'il sera en mesure de faire face à tout événement imprévu ou à toute complication qui pourrait survenir.En outre, si le chirurgien a une longue expérience et des antécédents, c'est encore mieux. N'oubliez pas que cela détermine sa carrière professionnelle et lui permet de connaître et de perfectionner les différentes techniques chirurgicales pour chaque type d'intervention.La médecine privée de qualité a un coût. De nombreux professionnels et moyens techniques seront impliqués dans votre traitement :• chirurgien,• assistant chirurgien,• anesthésiste,• infirmière de consultation,• infirmière de bloc,• infirmière de salle d'opération,• infirmières de salle,• assistants hospitaliers, aides-soignants,• pour n'en citer que quelques-uns.• …En outre, les bons hôpitaux disposent de nombreux moyens (unités de soins intensifs, scanners, médecins de garde, etc.) Tout cela renchérit le prix, mais cela signifie que vous serez opéré dans les conditions nécessaires pour que tout se passe bien. La chirurgie esthétique ne vaut pas la peine si elle n'est pas réalisée dans les meilleures conditions de sécurité et avec tous les moyens personnels et techniques.Une intervention chirurgicale, même mineure ou bénigne, ne devrait jamais être pratiquée ailleurs que dans un hôpital parfaitement équipé. Une simple réaction allergique à un médicament administré en dehors d'un hôpital peut être très dangereuse. Vous devez donc vous assurer que le centre dispose de toutes les ressources nécessaires pour répondre à une éventuelle situation d'urgence. Et, bien entendu, que l'opération peut être réalisée dans une salle d'opération dotée de toutes les mesures d'hygiène et de sécurité requises pour ce type d'intervention. Toutes les opérations sont réalisées à l'hôpital universitaire, l'un des centres privés les plus prestigieux et les mieux équipés du pays.À l'exception des interventions sous anesthésie locale (chirurgie des paupières et des oreilles, par exemple), toutes les autres interventions nécessitent une nuit d'hospitalisation. Il n'est pas justifié de renvoyer un patient chez lui deux heures après l'opération pour des raisons d'économie. Les premières heures après une opération et la récupération après l'anesthésie sont cruciales et doivent être supervisées dans un hôpital par des infirmières et des médecins spécialisés.Méfiez-vous toujours des centres qui vous poussent à vous faire opérer dans un délai très court pour bénéficier d'offres prétendument limitées. La décision de se faire opérer doit être un processus lent, dans lequel vous êtes responsable et décidez du moment de l'opération. Les délais d'acceptation des offres sont des stratégies commerciales qui exercent une pression sur le patient et doivent toujours être rejetées. Le bon chirurgien insistera sur le fait que la décision doit être envisagée après vous avoir donné toutes les informations de manière honnête, scientifique et objective.Communication et proximitéUne communication fluide avec votre chirurgien, le fait de sentir qu'il a compris votre problème et que vous aurez un contact direct avec lui avant et après l'opération est fondamental. La plupart des problèmes en chirurgie esthétique proviennent d'un manque de compréhension entre le médecin et le patient. En fait, la première visite est cruciale. Il est essentiel que le chirurgien qui va vous opérer soit celui qui vous comprenne lors de la première consultation. Vous pourrez ainsi être honnête avec lui et lui faire part de vos doutes, de vos souhaits et de vos attentes concernant l'opération et les résultats.En savoir plus : https://www.ousurfer.com/actu7223/non-classe/abdominoplastie-prix-devis-tarifs.html



josie bonet

Lu 51 fois









Flashback : < > Abdominoplastie Genève, tout savoir ! Le Chirurgien esthétique Dr Tenorio Xavier nous répond ! Augmentation mammaire Montreux, voir le Dr Smarrito pour des réponses Augmentation mammaire à Paris, choisir les prothèses, le Dr Marsili nous conseillent Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique