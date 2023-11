Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Comment se déroule une Abdominoplastie ?

Le ventre plat est un désir récurrent chez pléthore de patientèle ! Sachez en plus sur l'abdominoplastie en lisant notre article qui vous expliquera comment se déroule une abdominoplastie !







1. La démarcation

On procède tout d'abord à une démarcation afin que le médecin puisse repérer les endroits où seront effectivement pratiquées les incisions pour retirer les tissus.

2. L'anesthésie

En général, l'anesthésie péridurale ou rachidienne avec sédation peut être utilisée pour ce type de chirurgie, ainsi que l'anesthésie générale dans certains cas. Dans le cas de l'abdominoplastie, ces deux anesthésies sont associées à une sédation, qui induit un sommeil léger et contrôlé afin que le patient se sente plus à l'aise.

Il convient de noter que le type d'anesthésie pour l'abdominoplastie est une décision qui dépend de facteurs observés par votre médecin.

3. L'incision

L'incision est ensuite réalisée sous la forme d'une ligne au-dessus de la région pubienne, s'étendant jusqu'aux côtés de la hanche. La taille de cette ligne dépend du volume à corriger.

Parfois, le chirurgien peut utiliser l'incision dite en T inversé, une petite ligne verticale qui complète l'incision inférieure. Mais cela ne se produit que lorsqu'un manque d'élasticité de la peau a été identifié.

4. L'ablation des tissus

Le chirurgien enlève les restes, corrige les muscles affaissés et repositionne la peau. La cicatrice ombilicale est refixée en fin d'intervention.

La cicatrice de l'abdominoplastie ressemble à celle d'une césarienne, elle se situe au niveau de la ligne du sous-vêtement et peut être dissimulée sous un maillot de bain. Elle met environ un an à mûrir.



Durée de l'intervention

La durée d'une abdominoplastie varie entre deux et trois heures environ.

Cette variation est due à des facteurs tels que l'étendue et la quantité de tissu à retirer, l'association avec un autre type d'intervention, comme la liposuccion, le type d'anesthésie, etc. N'oubliez pas que chaque cas est particulier.



Examens préopératoires nécessaires

Il est important de faire des examens à la demande du médecin pour vérifier votre état de santé et l'état de votre abdomen.

En général, les examens suivants sont nécessaires :

• Numération sanguine ;

• Analyse d'urine ;

• Électrocardiogramme ;

• Examen du thorax ;

• Échographie abdominale totale ;

• Échographie de la paroi abdominale ;

• Beta HCG.

Il est courant de demander des échographies de l'abdomen total et de la paroi abdominale afin d'identifier des hernies ou des diastases (séparation musculaire) de la paroi abdominale.



Post-opératoire Hospitalisation après une abdominoplastie L'intervention est simple et sûre. Par conséquent, dans le cadre d'une évolution considérée comme normale, le patient peut sortir environ 24 heures après l'abdominoplastie. Il n'est pas recommandé de sortir avant cette date, car le patient doit rester sous surveillance pendant cette période. Temps de rétablissement de l'abdominoplastie Les estimations varient entre 20 et 45 jours pour une convalescence à sécurité minimale. La cicatrisation complète de la peau est un processus qui se déroule par étapes et qui exige de la patience de la part du patient.



Les étapes de la guérison sont les suivantes :

Au début, il est fréquent que la cicatrice s'élargisse et que sa couleur s'assombrisse.

La cicatrice s'éclaircit progressivement et, après le douzième mois, sa teinte est très proche de celle du reste de la peau.

Votre médecin peut vous recommander des pommades, des crèmes ou des séances de laser pour éclaircir la cicatrice plus rapidement, si nécessaire.



Abdominoplastie : Indications

L'abdominoplastie est indiquée pour toute personne ayant subi une perte de poids importante, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Il peut s'agir d'une grossesse, de problèmes génétiques ou d'un "effet accordéon" (prendre du poids et le perdre très facilement).



En général, les personnes qui ont vécu l'un de ces épisodes présentent un excès de peau et un relâchement importants, ce qui est indiqué pour une abdominoplastie.

Toutefois, pour subir cette intervention, le patient doit prendre rendez-vous avec un chirurgien plasticien afin qu'il lui indique la procédure idéale.

Types d'abdominoplastie

Comme indiqué plus haut, l'abdominoplastie est une intervention capable de remodeler le corps en garantissant la beauté et l'harmonie de la silhouette. Les types d'intervention peuvent toutefois varier en fonction du physique et des contours de chaque patient.



Types d'abdominoplastie - mini, classique et d'ancrage

Découvrez ci-dessous les différents types d'abdominoplastie : L'abdominoplastie classique Il s'agit d'éliminer les muscles affaissés et l'excès de peau au niveau de l'abdomen. Également connue sous le nom de dermolipectomie abdominale, cette procédure est principalement recommandée aux personnes ayant perdu beaucoup de poids. Mini abdominoplastie Comme son nom l'indique, il s'agit d'une abdominoplastie aux proportions plus réduites. En d'autres termes, il s'agit d'une intervention qui convient aux personnes présentant un léger affaissement, sans trop de peau résiduelle. L'abdominoplastie d'ancrage Ce type d'abdominoplastie convient parfaitement aux cas où l'affaissement et l'excès de peau sont trop importants et où une abdominoplastie classique ne suffit pas. Ce type d'abdominoplastie permet de retirer davantage de peau et de graisse de la zone concernée.



L'abdominoplastie combinée à d'autres interventions Abdominoplastie et liposuccion L'abdominoplastie peut être combinée à la liposuccion, une intervention chirurgicale qui permet d'éliminer la graisse localisée dans différentes zones du corps, telles que l'abdomen, les hanches, les cuisses, les fesses, etc.

Cette technique est indiquée pour éliminer les excès de graisse qui sont difficiles à éliminer, même en faisant de l'exercice physique et en suivant un régime. Lorsque ces interventions sont réalisées conjointement, il est possible d'obtenir un résultat final encore plus bénéfique pour le patient. Abdominoplastie et augmentation mammaire Les seins sont également souvent affectés par la perte de poids et finissent par présenter une ptose (chute), un affaissement ou même une dysharmonie par rapport à la silhouette.

C'est pourquoi il n'est pas rare de trouver des patientes qui souhaitent corriger ces problèmes en combinant la plastie abdominale avec une mastopexie (lifting des seins), une réduction mammaire ou des implants en silicone (augmentation mammaire).

L'augmentation mammaire peut avoir trois indications :

• l'augmentation mammaire,

• la réduction mammaire,

• le lifting mammaire.

Le lifting des seins est le plus souvent associé à une abdominoplastie. Il est indiqué pour les patientes qui présentent une ptose (chute), un affaissement des seins résultant d'une perte de poids ou d'autres facteurs. La mammoplastie de réduction vise à réduire le volume des seins, qui peuvent être disproportionnés par rapport au reste du corps, ce qui entraîne un déséquilibre de la silhouette. L'implantation d'une prothèse en silicone est généralement indiquée dans les cas où l'on recherche une plus grande fermeté des seins, mais les volumes sont analysés en fonction du biotype de chaque personne.



josie bonet

Lu 14 fois









