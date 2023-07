Comment se passe un détartrage chez le dentiste ?

Anesthésie locale :

Le détartrage dentaire est une technique utilisée pour éliminer la plaque et le tartre accumulés à la surface des dents et des gencives, en particulier dans les zones difficiles d'accès. Le détartrage peut être effectué par un dentiste ou un hygiéniste dentaire, à l'aide d'instruments manuels ou à ultrasons, en fonction de la situation et des besoins du patient.Le détartrage est un traitement courant de la maladie parodontale, une infection bactérienne qui peut provoquer une inflammation et des dommages aux gencives et aux tissus qui soutiennent les dents.Qu'est-ce qu'un détartrage et quand doit-il être effectué ?Le détartrage dentaire, également connu sous le nom de " scaling " ou " deep cleaning ", est une procédure dentaire qui consiste à éliminer la plaque dentaire et le tartre de la surface des dents et des gencives, en particulier dans les zones difficiles à atteindre lors du brossage et du nettoyage quotidiens. La plaque dentaire est une pellicule collante et incolore qui s'accumule constamment sur les dents et les gencives. Si elle n'est pas éliminée par une hygiène dentaire appropriée, elle peut devenirLe détartrage dentaire est effectué à l'aide d'outils spécialisés, tels que des curettes et des ultrasons, et vise à éliminer la plaque dentaire et le tartre des zones situées sous la ligne gingivale. Ce processus peut être un peu inconfortable, c'est pourquoi un anesthésique local peut être utilisé pour minimiser la douleur ou l'inconfort. Le détartrage dentaire est un traitement courant de la maladie parodontale, une infection bactérienne qui peut causer une inflammation et des dommages aux gencives et aux tissus qui soutiennent les dents. L'élimination de la plaque et du tartre est essentielle pour stopper la progression de la maladie parodontale et prévenir la perte des dents.LE DÉTARTRAGE PEUT FAIRE PARTIE DU TRAITEMENT DE LA PARODONTITEOui, le détartrage est un élément clé du traitement de la parodontite. La parodontite est une maladie parodontale avancée qui implique une inflammation et une détérioration des tissus qui soutiennent les dents, y compris les gencives et l'os alvéolaire. Si elle n'est pas traitée correctement, elle peut entraîner la perte des dents concernées.Le détartrage dentaire est une procédure importante dans le traitement de la parodontite, car il permet d'éliminer la plaque et le tartre qui se sont accumulés sous la ligne des gencives. En l'absence de traitement, la plaque et le tartre peuvent endommager davantage les gencives et l'os, ce qui aggrave la parodontite.Le détartrage est effectué dans un cabinet dentaire Suisse 2023 et se déroule généralement en plusieurs visites, en fonction de la quantité de plaque et de tartre présente et de l'étendue de la maladie parodontale. La procédure de détartrage suit généralement les étapes suivantes :Une anesthésie locale peut être administrée pour minimiser la douleur ou l'inconfort pendant l'intervention.Le dentiste utilise une sonde pour mesurer la profondeur des poches parodontales (espaces entre les dents et les gencives) afin de déterminer la quantité de plaque et de tartre à éliminer.Le dentiste utilise des outils spécialisés, tels que des curettes manuelles et/ou un appareil à ultrasons, pour éliminer soigneusement la plaque et le tartre de la surface des dents et des gencives. Une attention particulière est accordée aux zones situées sous la ligne gingivale et aux racines des dents.Après avoir éliminé la plaque et le tartre, le dentiste effectue un rabotage de la racine afin de lisser les surfaces rugueuses susceptibles de retenir les bactéries et de provoquer une nouvelle accumulation de plaque.Rinçage et soins postopératoires :Après un détartrage, des rince-bouche antimicrobiens et d'autres soins postopératoires peuvent être recommandés pour aider à réduire l'inflammation et favoriser une bonne cicatrisation.Après le détartrage, il est conseillé de suivre certaines recommandations pour réduire l'inflammation, favoriser la cicatrisation et prévenir l'accumulation de plaque et de tartre à l'avenir. Voici quelques recommandations utiles après un détartrage• Maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire :Se brosser les dents deux fois par jour avec une brosse à dents souple et utiliser du fil dentaire quotidiennement pour aider à prévenir la formation de plaque et de tartre. L'utilisation de bains de bouche antimicrobiens peut également être recommandée.• Éviter les aliments durs et collants :Pendant les premières heures ou les premiers jours suivant l'intervention, il se peut que vous ressentiez une certaine sensibilité ou gêne au niveau des gencives ; il est donc recommandé d'éviter les aliments durs et collants qui pourraient aggraver cette sensibilité.• Repos et rétablissement :Après l'intervention, il se peut que vous ressentiez une certaine douleur ou un gonflement des gencives. Il est important de vous reposer et de permettre à votre corps de se rétablir correctement.• Planifier les visites de suivi :Après le détartrage, des visites de suivi chez le dentiste peuvent être nécessaires pour évaluer la santé parodontale et s'assurer que la maladie ne réapparaît pas.Le détartrage dentaire est une procédure effectuée lorsqu'il y a une accumulation de plaque et de tartre sous la ligne gingivale, ce qui peut conduire à une maladie parodontale. Le détartrage est recommandé dans les situations suivantes : Si vos gencives sont rouges, gonflées, sensibles, qu'elles saignent facilement et/ou que vous avez une mauvaise haleine persistante, il se peut que vous souffriez d'une maladie parodontale et que vous ayez besoin d'un détartrage. Votre dentiste peut vous recommander un détartrage dans le cadre d'un examen dentaire de routine, surtout s'il y a des signes de plaque et de tartre.Si vous portez un appareil dentaire ou orthodontique, un détartrage par hygiéniste dentaire peut être nécessaire pour nettoyer les dents et les gencives autour de l'appareil. Il peut également être recommandé dans le cadre du traitement d'autres affections dentaires, telles que les caries ou les infections gingivales. Le détartrage est une procédure importante utilisée pour prévenir et traiter les maladies parodontales. Il s'agit d'une technique sûre et efficace qui consiste à éliminer la plaque et le tartre des dents et des gencives. Il est important de noter que le détartrage doit être effectué dans diverses situations, qu'il s'agisse de la présence de plaque et de tartre ou du traitement d'autres affections dentaires.