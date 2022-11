Comprendre le phénomène Twitch

Contrairement à YouTube ou d'autres plateformes, Twitch se démarque par le direct. Cela change forcément le rythme du spectacle, avec l'absence de montage et de musique, mais surtout rapproche le streamer de sa communauté. Avec un chat en direct, il est possible de parler avec le streamer et que celui-ci réagisse. Un échange qui est à la principale originalité de la plateforme. Si cet échange est un avantage incontestable pour les spectateurs qui peuvent interagir avec le streamer qu'ils aiment, celui-ci peut mettre en place des abonnements et peut recevoir des dons en direct de la part des spectateurs.

Un don qui paraîtra en gros sur l'écran de tout le monde avec un message personnalisable. Une façon de rémunérer le streamer et de faire participer les spectateurs.

Avec ce système, les deux partis sont gagnants. Les streamers veulent se mettre sur Twitch afin d'échanger en direct tout en pouvant gagner de l'argent et les spectateurs se sentent plus proches et font partie d'un groupe autour de leur idole.