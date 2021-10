Condition pour obtenir un Leasing en Suisse ?

L'utilisateur : la personne qui identifie le bien dont elle a besoin et qui, parfois, trouve également le fournisseur ;

Concédant : la société de leasing qui, à la demande du client, acquiert matériellement le bien, en le louant à l'utilisateur contre le paiement de loyers, jusqu'au moment éventuel du rachat, qui servira à acquérir la propriété ;

Fournisseur : la personne qui vendra le bien, choisi par l'utilisateur, à l'entreprise.

Le premier loyer, appelé "indemnité maximale", doit être versé à l'entreprise ; Les locations ultérieures, qui peuvent être mensuelles, bimestrielles ou trimestrielles ; La possibilité de racheter le bien à la fin de la période de location en payant un prix convenu contractuellement pour en devenir propriétaire. Le premier loyer, également appelé " loyer maxi ", est logiquement plus élevé car il vise à réduire le risque de perte pour le bailleur en cas d'insolvabilité de l'utilisateur.

Sûrement la signification du leasing est l'une des premières choses que vous cherchez, par définition c'est un contrat de location, avec lequel vous en tant que client pouvez accéder à la jouissance d'un bien (voiture, hangar, biens d'équipement pour votre entreprise, magasins, bureaux, etc...), avec la possibilité à la fin du contrat de le racheter, c'est-à-dire d'obtenir la propriété moyennant le paiement d'une somme, appelée rachat, et établie dans la phase contractuelle.Afin de mieux comprendre de quoi nous parlons, examinons le sujet de plus près, en commençant par savoir quels sont les acteurs impliqués dans un contrat de leasing pour les particuliers et dans le leasing pour les entreprises :Une fois que vous avez compris la définition, il est important de comprendre comment obtenir un leasing ? Comme mentionné précédemment, il existe différents contrats de leasing pour les entreprises et les particuliers, qui leur permettent de bénéficier de l'utilisation d'un bien contre le paiement d'une redevance.Les caractéristiques communes de ces contrats sont les suivantes :Le calcul de la tranche de crédit-bail (redevance) sera établi lors d'une phase de négociation entre la société de crédit-bail et le futur utilisateur, il n'y a donc pas de règle fixe ou de pourcentage établi qui fixe la redevance pour chaque type de contrat.Si vous souhaitez être financé par ce produit ou si vous voulez des conseils sur le montant que vous dépenseriez et sur les économies que vous pourriez réaliser, remplissez le formulaire et nous vous contacterons gratuitement.Durée du crédit-bailPour déterminer la durée du contrat, le choix d'une location à long terme ou non dépendra essentiellement du type de bien financé.Donc, si vous savez déjà de quel actif vous avez besoin, vous pouvez commencer à comprendre la période minimale ou maximale de votre contrat, mais si vous avez besoin de comprendre combien vous allez dépenser, demandez une consultation gratuite, il suffit de remplir le formulaire de demande et nous vous contacterons immédiatement.Inspiration venue de : https://www.credit-conseil.ch/blog/les-5-conditions-essentielles-pour-obtenir-un-leasing/