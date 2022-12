Conflit dans l’est de la RD Congo : des Experts de l’ONU pointent la responsabilité du Rwanda

Le Congo l’a toujours dit sans présenter des preuves convaincantes selon les autorités rwandaises. On peut désormais se servir de ce nouveau rapport accablant le Rwanda pour donner raison au Congo. Ce nouveau rapport d’experts de l’ONU indique clairement que Kigali a mené des opérations militaires au Nord-Kivu et, pire encore, fourni des armes, uniformes et munitions aux rebelles du M23. C’est un rapport qui ne fait que décrédibiliser Kigali à la face du monde. On comprend mieux pourquoi les accords de cessez-le-feu échouent régulièrement.

Faudrait-il rappeler que Kigali a toujours clamé haut et fort son innocence. Sans aucun doute le rapport des experts vaudra une preuve irréfutable contre Kigali dans la mesure où ces experts sous mandat de l’ONU affirment dans leur rapport que les informations recueillies prouvent différentes interventions directes des soldats Rwandais sur le territoire Congolais. Ce qui est assez grave en matière de collaboration entre nations. Ces preuves sont essentiellement rassemblées pour la période allant du mois de Novembre 2021 à Octobre 2022.

Le rapport sera bientôt publié pendant que le M23 est en train de gagner de l’espace.