Connaître l’astrologie et le destin individuel

Pour appréhender le futur, l’astrologue fonde son diagnostic, son jugement sur ce raisonnement analogique et sur lui seul. Par exemple, Jupiter par sa masse, est la planète la plus importante du système solaire. Jupiter régit, en conséquence, dans le corps humain, identique au cosmos, l’organe le plus lourd, le foie. L’âge jupitérien est l’âge où l’on pèse le plus lourd : la maturité. Un astrologue compétent en astrologie médicale est capable, après examen d’une carte du ciel, de dire si oui ou non tel organe fonctionne bien et la nature exacte d’une affection. Par l’analogie, il conseillera des remèdes nécessaires pour l’amélioration de la santé. Saturne, entre autres, représente le froid, la montagne et l’élévation.

Sphère céleste divisée en 12 signes, le zodiaque représente les constellations que le soleil semble traverser dans l’espace en un an. Ses douze signes correspondent aux 4 saisons.

De par la précession des équinoxes, mouvement rétrograde des points équinoxiaux, les signes du zodiaque n’occupent plus la même place dans le ciel et reviennent à une place identique en 25 920 ans. Cette année cosmique est le point de départ en astrologie mondiale de ce qu’on appelle les cycles planétaires. Si l’on divise 25 920 ans par les 360° du cercle zodiacal, nous atteignons une durée de 72 ans dans le présent cycle, la planète Pluton. A l’exemple de tout rythme biologique, qui connaît un commencement, une culmination, un déclin et un retour, à l’exemple de l’atome et du noyau, des astres eux-mêmes, des révolutions auxquelles ces mêmes astres donnent naissance, l’astrologie est basée sur le cercle. Les interactions allongent ces cercles et donnent la formation des pôles dont le rôle est important dans la Tradition.

Chaque signe de 30° est sous la maîtrise d’une planète. On appelle cet astre le maître du signe. Ainsi, Mars, le maître du Bélier, exprime parfaitement l’essence de signe. Mars transportera toutes les valeurs Bélier dans le signe où il transite. Les signes, sont des indications célestes sur une route, celle de la vie et du destin. Tout astre en Bélier va s’imprégner du caractère prométhéen d’élan, d’ambition et d’activité du signe. Mais le Bélier correspond aussi à des pays, l’Allemagne par exemple. Un signe, quel qu’il soit fait partie d’un ensemble, il ne peut être isolé. Le Bélier est en action, en face de lui se trouve le signe de la Balance, le jugement de l’action. Après l’action vient la construction avec le signe du Taureau. Ce 2ème signe est un signe de l’élément terre, ce qui exprime sa matérialité et sa densité. Les taureaux sont en général des gastronomes avisés et possèdent une ambition effrénée. Son signe opposé est le Scorpion, le signe du serpent.

Chaque signe n’est pas seulement relié à des données psychologiques mais aussi à tout un ensemble psycho-mental et physiologique.