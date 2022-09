Corbeil-Essonnes : Les hackers de l’hôpital divulguent des données

Nous y sommes apparemment depuis ce vendredi 23 Septembre de cette année 2022 selon le communiqué des responsables de l’hôpital. Une mise en exécution des menaces des pirates depuis l’attaque informatique dont a été victime l’hôpital. Sans grande précision de la nature de ces données, on sait seulement que ce sont essentiellement des informations ayant rapport au personnel d’une part et au usagers et partenaires d’autres part. François Braun n’a pas tardé à montrer dans un tweet son indignation face à ce comportement inacceptable.



Plus déterminé que jamais à combattre de tels actes, il reste ferme sur sa décision à ne pas céder aux menaces des cybercriminels. Pour le ministre de la Santé, il faut les combattre au lieu de se soumettre à eux. Il réaffirme d’ailleurs tout le soutien de l’ensemble des autorités françaises au centre hospitalier victime. Pour l’instant on peut savoir que parmi les données diffusées il y a des informations administratives et quelques résultats d’analyses de certains services spécialisés de l’hôpital. Seules les données en rapport avec la gestion des ressources humaines et des dossiers personnalisés de patients ont échappé à cette mauvaise foi.