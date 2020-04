Coronavirus Covid 19: 8 souches dans le monde

La maladie est asymptomatique ou bénigne chez jusqu'à 80% des personnes, mais provoque une pneumonie, une insuffisance respiratoire et la mort dans 5 à 6% des cas dans l'ensemble si elle n'est pas traitée. En revanche, si le virus devait muter et devenir plus létal, il serait d'autant plus difficile pour les chercheurs de développer un vaccin efficace.



Par exemple, la grippe saisonnière a un vaccin - mais il doit être mis à jour chaque année en raison des mutations nombreuses et rapides qui ont conduit à l'émergence de plusieurs souches différentes du virus de la grippe. Chaque année, les scientifiques doivent déchiffrer lesquelles de ces souches flottent le plus souvent et s'assurer que le vaccin contient ces souches.



En revanche, les virus tels que la varicelle et les virus de la rougeole subissent une mutation lente, et donc les vaccins immunisants contre eux offrent une immunité pendant de nombreuses années, peut-être à vie. À cet égard, le SARS-CoV-2 leur ressemble davantage qu’au virus de la grippe.

Jusqu’à présent, les mutations ont été bénignes. Selon Trevor Bedford, le fondateur de NextStrain, elles sont utiles pour déterminer comment le virus se propage.