Coronavirus : Israël rompt l'embellie des relations avec les Palestiniens

Rupture de l'embellie des relations entre Israël et la Palestine.



L'accord de "gouvernement d'urgence nationale" signé le 20 Avril entre Benjamin Natanyahou et son ancien adversaire Benny Gantz a déclenché une grande succession de condamnations par les responsables palestiniens. Ces derniers s'opposent à la clause sur l'annexion de 30% de Cisjordanie par Israël, en conformité avec le fameux "Accord du siècle" de Donald Trump, dévoilé fin Janvier et qui sera mis en vigueur au plus le 1er Juillet prochain.



Dangereuses perspectives



Le président de la Palestine Mahmoud Abbas, après un long moment de silence a finalement déclaré : " Ne pensez pas qu'en raison du coronavirus, nous avons oublié l'annexion. Non, nous continuons de chercher à mettre fin à l'occupation et à l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale".



Les politiciens Israéliens "sont unis sur le programme de colonisation permanente et d'annexion", déclare Hanane Ashrawi, membre du comité exécutif de l'organisation de libération de la Palestine (OLP)



Il faut préciser que ce projet d'annexion a été désapprouvé par une partie de la communauté internationale, dont la France en premier lieu. Le bulgare Nickolaï Mladenov, coordinateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, ce 23 avril dernier a dénoncé "la perspective dangereuse d'annexion".



Coopération entre les parties



Malgré tout, le diplomate Onusien a salué le même jour la collaboration entre les Israéliens et les Palestiniens depuis le début de la crise liée au coronavirus. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterress avait aussi salué en fin mars cette collaboration commune entre les deux partis contre l'épidémie. Après l'apparition des premiers cas à Bethléem les relations sont devenues cordiales et une rencontre s'est même déroulée afin de traiter de l'économie et des finances.



Il faut également noter une action salutaire des Israéliens qui ont fournis des masques, respirateurs et tests, formés des médecins et infirmiers palestinien afin de maîtriser la pandémie. Fin Mars dernier, les deux présidents ont eu une conversation téléphonique chaleureuse et affirment coopérer efficacement afin d'assurer la santé de leurs populations et ainsi par la même occasion leur capacité à travailler ensemble à l'avenir.



Malheureusement très vite la réalité politique a triomphé de cette dite Coopération car à Gaza, le Hamas a mis des palestinien aux arrêts pour trahison car ils avaient des contacts avec les Israéliens via les visioconférences zoom pendant lesquels ils partageaient leurs expériences de la pandémie. Les belles paroles de coopération se sont envolées dans la foulée.