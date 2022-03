Covid-19 : L’est de Shanghai confiné au moins quatre jours

Selon les explications du maire de cette ville, cette option permettra un dépistage accéléré des populations. Ce n’est qu’avec cette méthode qu’on pourra le plus vite possible anticiper sur les nouveaux cas de contamination. La ville n’a jamais pensé à un confinement de toute sa population qui impactera négativement son économie. L’économie de tout le pays pourrait prendre un coup étant donné qu’il s’agit de la capitale économique.



Dans le passé, Shanghai et plusieurs autres villes avaient déjà expérimenté le confinement de quelques jours de certains bâtiments et complexes résidentiels. La stratégie pèse moins sur l’économie et la population.