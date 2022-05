Covid-19 : La lutte contre la rougeole a été négligée pendant la lutte contre Covid

C’est l’Organisation Mondiale de la Santé et l’Unicef qui font la remarque pertinente d’une augmentation de près de 80% des cas dans le monde. C’est pourtant une maladie aussi dangereuse qui se propage très facilement. Ce 27 Avril 2022, les deux institutions attirent l’attention sur la négligence des vaccinations pendant le combat contre le Covid-19. L’année dernière en France par exemple, on estime à environ 10% le taux de baisse de vaccination. Cela est grave et nécessite une prise de conscience à cause des cas de plus en plus graves qu’on enregistre.