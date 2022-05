Covid 19 en France: adieu le masque

Olivier Véran, cette fois-ci, était porteur d'une bonne nouvellet. Dans cette lutte contre la pandémie du Coronavirus, le port de masque semblait la dernière mesure contraignante. Depuis ce Lundi 16 Mai 2022, il n’est plus obligatoire dans les lieux publics et les transports en commun. L’annonce ressemblait à une victoire sur le Covid-19. Mais une victoire à gérer avec beaucoup de prudence. Il n’y a pas que le Covid-19 qu’on prévient avec le masque.



Si le masque n’est plus obligatoire, il demeure recommandé. Le virus circule toujours. Il existe aussi plusieurs autres maladies respiratoires que le masque prévient. Le masque existait et était utile avant la pandémie du Covid-19. Il le restera certainement, même après la pandémie. Pendant le port du masque obligatoire, on a également constaté une baisse notable des gastro-entérites



Il faut y voir un allègement des mesures contraignantes et non la fin de la pandémie. En effet, la dernière vague de Covid-19 dans le pays est sous contrôle. Le taux des contaminations de même que celui des hospitalisations connaissent une baisse.

Toutefois, les mesures concernant la vaccination restent en vigueur. Il est d’ailleurs possible qu’on assiste à une nouvelle campagne de rappel vaccinal dans les mois à venir.

Les scientifiques préviennent tout de même que nous ne sommes pas encore à la fin de la pandémie. La menace d’un nouveau variant existe toujours ; il faut être assez prudent.