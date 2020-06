Covid 19 : la situation reste toujours alarmante dans le monde

La situation dans les autres continents ne connait malheureusement pas de grande amélioration. Avec plus de 7 millions de cas et environs 410 000 morts partout dans le monde, le Coronavirus a réussi à faire le tour du monde avec actuellement comme épicentre l’Amérique Latine.Selon le site sextant-revue.fr, le premier vaccin Ad5-nCoV fait ses preuves chez l’Homme. Quant à L'OMS, ils ont par le biais de son patron, Dr Tedros alerte sur l’aggravation de cette pandémie lors d’une conférence de presse virtuelle. Si les Etats Unis comptent aujourd’hui 112 006 décès, le bilan journalier de décès est tout de même en baisse par rapport au pic atteint en mi-avril.Fort heureusement pour eux, ils ne sont donc plus considérés comme épicentre du virus. Cette place revient désormais au Brésil avec un bilan catastrophique qui dépasse même celui de l’Italie. En effet, les pays voisins du Brésil ne s’en sortent pas aussi bien. Notamment le Chili, le Mexique, ou le Pérou. Selon l’AFP, le Pérou qui subit un manque terrible de matériel, i est le deuxième pays le plus touché en Amérique Latine.