Covid-19 : plusieurs clusters détectés en Corse

L’île de corse, France est une région touristique connue pour ses plages sableuses, ses stations balnéaires sans oublier son ambiance festive à l’Ibiza. C’est un endroit beaucoup apprécié par les touristes français et d’ailleurs qui y vont pendant les vacances ou pour se détendre. Cependant plusieurs foyers de contagion à COVID 19 ont été mis en place due à une contamination massive de personnes. Comment ces contaminations sont-elles survenues ? nous sommes dans la Région de Balagne. Tout a commencé par un mariage où 25 personnes était présentes. Il y régnait une ambiance joyeuse selon le maire de Corse qui, lui aussi célébrait l’union des deux mariés. Une fête privée en fin de soirée a été organisée avec près de 200 personnes dansant au rythme de la musique. Certains invités auraient même continué la soirée plus tard dans d’autres endroits de la région ?



De nombreux tests ont été réalisés ce Weekend. Ils seraient une cinquantaine sur l’île à être contaminés, du jamais vu en Corse. Deux autres foyers de contamination ont été détectés. Face à l’inquiétude, plusieurs habitants de la région se sont vaccinés à la maison de santé de l’Ile Rousse.



On soupçonne le variant delta du COVID 19 à cause du temps de contamination beaucoup plus rapide et à l’âge des personnes. Au contact de gens infectés certaines personnes auraient elles aussi été contaminées. Les autorités sanitaires locales en appellent à la vigilance « Il faut qu’on retrouve les comportements que nous avions de respecter les mesures barrières » d’après Marie Hélène Leseinne. D’après le maire il va falloir en tirer une bonne leçon.



Passe sanitaire obligatoire pour les touristes depuis l’aéroport, Pas de couvre-feu mais fermeture des cafés et des restaurants du coin à 11h du soir, interdiction à plus de 50 personnes de se regrouper telles ont été les mesures prises par les autorités sanitaires. Les boîtes de nuit soumises au passe sanitaire ne subissent pas restriction.

Déjà ce matin, quelques dizaines de personne se font vacciner. « Je me fais vacciner, non pour moi forcement, mais aussi pour mon entourage » déclare Robert sur ce matin lors de la prise de sa première dose de vaccin.