Covid, Castex et les mots traitres

Mais revenons à Monsieur Castex et à cette phrase: «Le covid, cette maladie dont on connaît maintenant la dangerosité et la contagiosité...» A n'en pas douter, cette redondance est partie d'un bon sentiment: bien faire comprendre aux téléspectateurs que la situation était grave et mieux les inciter à respecter le confinement.

Que nenni. Contagiosité, tout le monde comprend ce mot, même si il est peu courant. Néanmoins, on s'y arrête, ne serait-ce que pour constater que le substantif est moins utilisé que l'adjectif.

Dommage pour la suite du message du Premier ministre, les mots "dangerosité" et contagiosité" offrent l'inestimable avantage de former tout à la fois une allitération (...sité ...sité) et une redondance.



Dans le discours, la redondance concourt à la précision du sens ou à la mise en valeur de notions d'égale importance. Elle sert aussi à insister. L'intention est claire. Toutefois, l'effet produit n'est pas toujours celui recherché. L'usage de deux mots différents pour évoquer une même idée fait surgir une crainte: si deux mots sont nécessaires, c'est qu'ils ne recouvrent pas la même part de réalité. Le téléspectateur est ainsi fondé à se demander: "quelle est cette part de réalité que je ne suis pas sensé saisir depuis tout ce temps que les politiciens et les media nous parlent du covid?" Tout comme on ignore ce qui se trouve sur la face cachée de la lune, cette interrogation n'a pas de réponse à priori: elle fait cependant surgir un sentiment d’ambiguïté.