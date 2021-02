Crime de guerre au Libéria: Un Sierra Leonais jugé en Finlande

Gibril Massaquoi, qui vit en Finlande depuis plus de 10 ans, est accusé par les procureurs finlandais d'avoir occupé une position de leader au sein du Front révolutionnaire uni, une armée rebelle de Sierra Leone qui a été impliquée dans la guerre civile libérienne en Afrique de l'Ouest.



Le Massaquoi masqué , connu pour avoir utilisé le pseudonyme "Ange Gabriel", était présent au tribunal de district de Pirkanmaa dans la ville de Tampere, au sud de la Finlande, où le traitement principal de l'affaire a débuté mercredi. Les médias finlandais ont rapporté que l'accusé, âgé de 51 ans, n'avait rien dit au tribunal.



Les procureurs demandent une condamnation à vie - qui est généralement d'environ 14 ans en Finlande - pour Massaquoi, qui a nié toutes les accusations. Ces accusations incluent sa participation directe ou indirecte présumée à des viols, des meurtres, du cannibalisme et l'utilisation d'enfants soldats pendant le conflit au Libéria. Massaquoi a été arrêté en mars de l'année dernière par le Bureau national d'enquête de Finlande à Tampere, une grande ville industrielle et universitaire, où, selon les médias finlandais, il occupait un emploi et avait une famille avec des enfants.



Massaquoi serait le premier non-Libérien à être tenu responsable des brutales première et deuxième guerres civiles du Libéria, qui auraient fait au moins 500 000 morts. Il s'est retrouvé en Finlande dans le cadre d'un programme de relocalisation des témoins.