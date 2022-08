Crise Mali-Côte d’Ivoire : "On peut craindre le pire"

S’il faut reconnaître le jusqu'au-boutisme de la junte malienne, il faut reconnaître aussi que les autorités Ivoiriennes semblent ne pas vouloir céder aux exigences de la junte. Le premier ministre Amadou Coulibaly disait d’ailleurs le 03 Août que ce bras de fer avec le Mali serait long. Au départ, le Mali exigeait une excuse publique, ce que ne comptait pas présenter la Côte-d’Ivoire. Elle voulait d’une négociation et d’un dialogue et attendait le retour du médiateur désigné pour "aviser". La Côte-d’Ivoire ne s’attendait du tout pas à une "Judiciarisation" de l’affaire.

On se demande aujourd'hui ce que fera la Côte-d’Ivoire les jours à venir pour récupérer ses soldats. La force sera-t-elle l’une des options ? Il faut tout craindre avec les soupçons sur la toile. Abidjan se voit trahie par la junte malienne qui pourtant se disait prête à poursuivre le dialogue pour trouver une solution à cette crise.