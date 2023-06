Crise au Sénégal : Tensions grandissantes après les affrontements et la condamnation d'Ousmane Sonko

Le Sénégal se trouve actuellement dans une situation de grande tension, marquée par des affrontements violents qui ont entraîné la mort de quinze personnes depuis jeudi lors de manifestations contestataires suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison.

La journée de vendredi a malheureusement été le théâtre de nouveaux drames, avec six personnes supplémentaires tuées lors de heurts entre la police et les partisans d'Ousmane Sonko. Le gouvernement a confirmé ces décès, portant ainsi le bilan à quinze morts en seulement deux jours. Maham Ka, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a précisé que quatre décès ont été enregistrés dans la région de Dakar et deux dans la région de Ziguinchor.

Face à cette situation explosive, les autorités ont décidé de couper plusieurs réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp et Twitter, dans le but de mettre un terme à la diffusion de messages haineux et subversifs, selon les dires du gouvernement. Parallèlement, l'armée a été déployée pour assurer la sécurité des lieux stratégiques, notamment la place de l'Indépendance, située à quelques mètres du palais présidentiel. Les forces de police et de gendarmerie sont également présentes en grand nombre dans la capitale sénégalaise.

Les Sénégalais retiennent leur souffle dans la crainte d'une arrestation imminente de l'opposant Ousmane Sonko, qui est également candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. Celui-ci a été condamné jeudi à deux ans de prison ferme pour avoir poussé une jeune femme de moins de 21 ans à la "débauche". Cette condamnation rend Ousmane Sonko inéligible pour le moment. Depuis le début de cette affaire, il crie au complot ourdi par le président Macky Sall afin de l'éliminer politiquement. Selon ses dires, il serait actuellement "séquestré" dans sa résidence à Dakar par les forces de sécurité qui empêchent toute personne de s'approcher de lui. Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a déclaré qu'Ousmane Sonko pouvait être arrêté "à tout moment".

Le parti d'Ousmane Sonko, le Pastef, a appelé à "amplifier et intensifier la résistance" jusqu'au départ du président Macky Sall, accusant le régime de dérives sanglantes et dictatoriales. Cependant, le porte-parole du gouvernement estime que les événements survenus depuis jeudi ne relèvent pas d'une simple manifestation populaire avec des revendications politiques, mais plutôt d'actes de vandalisme et de banditisme.

Face à cette situation de crise, la communauté internationale, des représentants d'associations et même des personnalités du monde du football telles que la star Sadio Mané, ont appelé à la retenue et à la cessation des violences dans ce pays qui était jusqu'à présent considéré comme un rare îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest.

Il est crucial que toutes les parties prenantes fassent preuve de calme et de dialogue afin de trouver une résolution pacifique à cette crise qui menace la stabilité du Sénégal. Les autorités doivent écouter les préoccupations de la population et s'efforcer de restaurer la confiance dans le processus démocratique. De même, les manifestants doivent exprimer leurs revendications de manière pacifique et éviter tout acte de violence ou de destruction.

Le Sénégal a toujours été reconnu pour son héritage démocratique et sa stabilité relative, et il est crucial de préserver ces acquis. En cette période critique, il est essentiel que les dirigeants politiques, les organisations de la société civile et la population dans son ensemble travaillent ensemble pour construire un avenir meilleur et plus inclusif, où les divergences d'opinions peuvent être exprimées pacifiquement et résolues par le dialogue.

Les prochains jours seront déterminants pour l'avenir du Sénégal. Espérons que toutes les parties concernées trouveront la voie de la résolution pacifique et de la réconciliation, afin de préserver la stabilité et l'unité de ce pays cher à tous ses habitants.